Tòa án Đức: Apple Watch không trung hòa CO2, quảng cáo lừa dối

Ngày 26/8, tòa án khu vực Frankfurt (Đức) ra phán quyết ủng hộ các nhà bảo vệ môi trường, kết luận "gã khổng lồ" công nghệ Apple đã đánh lừa người tiêu dùng khi quảng cáo Apple Watch là "sản phẩm trung hòa CO2."

Hội đồng thẩm phán nhấn mạnh quảng cáo này vô căn cứ và vi phạm luật cạnh tranh.

Trước đó, Apple quảng cáo trực tuyến thiết bị đồng hồ này là "sản phẩm trung hòa CO2 đầu tiên của chúng tôi," dựa trên một dự án dự án trồng bạch đàn ở Paraguay để bù đắp khí thải.

Tuy nhiên, tòa án Frankfurt cho biết hợp đồng thuê 75% diện tích dự án không được đảm bảo sau năm 2029 và công ty không thể chắc chắn sẽ gia hạn.

Bên nguyên đơn, nhóm bảo vệ môi trường Deutsche Umwelthilfe (DUH), đánh giá đây là chiến thắng chống "chủ nghĩa tẩy xanh."

Juergen Resch, người đứng đầu DUH, cho biết: “Việc lưu trữ CO2 trong các đồn điền bạch đàn thương mại chỉ giới hạn vài năm, không đảm bảo tính toàn vẹn sinh thái.”

Apple hiện chưa bình luận và phán quyết có thể bị kháng cáo./.

