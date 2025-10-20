Apple thắng lớn với iPhone 17 tại các thị trường trọng điểm

Công ty nghiên cứu Counterpoint ngày 20/10 cho biết, dòng iPhone 17 của Apple đã có doanh số vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm trong giai đoạn mở bán đầu tiên tại Trung Quốc và Mỹ.

Trong một báo cáo, Counterpoint cho hay các mẫu máy thuộc dòng iPhone 17 có doanh số cao hơn 14% so với dòng iPhone 16 trong 10 ngày đầu tiên mở bán tại hai quốc gia này. Dữ liệu này là dấu hiệu định lượng đầu tiên về phản ứng của người tiêu dùng tại hai thị trường hàng đầu của Apple.

Báo cáo cho biết thêm, doanh số của mẫu iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn tại Trung Quốc cao gần gấp đôi so với mẫu iPhone 16 trong cùng kỳ. Tính chung trên cả hai thị trường, doanh số của mẫu tiêu chuẩn này cũng tăng 31%.

Trong báo cáo, nhà phân tích cấp cao Mengmeng Zhang nhận định rằng mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng vì nó mang lại giá trị lớn so với số tiền bỏ ra.

Bà giải thích thêm rằng những nâng cấp như con chip tốt hơn, màn hình được cải tiến, dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn và camera trước được nâng cấp, tất cả đều được cung cấp với mức giá không đổi so với mẫu iPhone 16 năm ngoái.

Ở phân khúc cao cấp hơn của Apple, mẫu iPhone 17 Pro Max cũng ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple sở hữu cụm camera tốt nhất từ trước đến nay, hệ thống tản nhiệt được cải tiến và một sự thay đổi lớn về thiết kế vật lý sau nhiều năm.

Apple đã ra mắt dòng iPhone 17 trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường Trung Quốc, vào tháng 9 vừa qua.

iPhone vẫn là nguồn thu chủ lực của Apple, đóng góp khoảng một nửa tổng doanh thu cho công ty có trụ sở tại Cupertino, California này. Đáng chú ý, công ty đã duy trì được doanh số bán hàng mạnh mẽ cho thiết bị này bất chấp một vài trục trặc trong quá trình phát triển các tính năng và cải tiến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, người tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn đang chờ đợi sự ra mắt chính thức của nền tảng Apple Intelligence tại thị trường này./.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn hút khách, Apple tăng sản lượng tối thiểu 30% Số lượng người tiêu dùng lựa chọn phiên bản iPhone 17 có mức giá "phải chăng" 799 USD đã vượt qua dự đoán của Apple, thay vì chọn các mẫu Pro cao cấp hơn.