Từ 8 giờ ngày 19/9, khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận iPhone 17, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường mở bán sớm nhất thế giới.

Bản tin 60s ngày 19/9/2025 gồm những nội dung sau:

Người Việt hào hứng khoe những chiếc iPhone 17 đầu tiên sau nhiều giờ chờ đợi.

Sức khỏe của nạn nhân tai nạn trên cầu Nhật Tân được Thứ trưởng Y tế cứu.

Ninh Dương Story hủy fan meeting tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa làn sóng tranh cãi.

Triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả do “ông trùm” 9X cầm đầu.

Trục vớt và tiêu hủy hai quả bom nặng gần 1,4 tấn bên sông Hồng.

Thoát nguy kịch sau băng huyết nghiêm trọng vì hút thai tại phòng khám tư.

Rơi trực thăng Black Hawk tại Mỹ, 4 lính đặc nhiệm mất tích.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn giành lại căn cứ ở Afghanistan./.