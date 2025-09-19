Người dân dậy sớm, nô nức xếp hàng chờ 'tậu' iPhone thế hệ mới

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý bán lẻ trên toàn quốc, nhiều khách hàng đã dậy từ 5 giờ sáng, thậm chí từ nửa đêm để chờ mua mẫu máy điện thoại mới nhất từ hãng công nghệ Apple.

Đúng 8 giờ sáng nay 19/9, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple như TopZone, CellphoneS, FPT Shop, … đồng loạt mở bán iPhone 17 series và iPhone Air.

Đây là lần đầu tiên, thị trường Việt Nam được mở bán iPhone cùng lúc với những quốc gia sớm nhất trên thế giới, thay vì phải chờ ít nhất hai tuần như trước.

Theo ghi nhận tại, không khí tại các điểm mở bán iPhone 17 series tại Hà Nội đang trở nên náo nhiệt khi hàng trăm iFan xếp hàng chờ. Tại một cửa hàng bán lẻ trên phố Đại Cồ Việt (phường Bạch Mai), nhiều người đã dậy từ sớm để háo hức để được mua siêu phẩm điện thoại mới nhất của Apple.

Việc bán ngay đợt đầu khiến người dùng không mặn mà với hàng xách tay, không còn cảnh người Việt sang Singapore, Thái Lan chờ đợi như trước./.