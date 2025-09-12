Người dùng Việt Nam phải bỏ thêm hàng triệu đồng để sở hữu sớm iPhone 17?

Ngày 12/9/2025, Apple mở chương trình đặt hàng tại Việt Nam cho loạt sản phẩm mới gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air, AirPods Pro 3, Watch 11, Watch Ultra 3. Ngoài Apple Store Online, việc đặt hàng cũng được triển khai đồng thời tại các hệ thống bán lẻ ủy quyền của hãng tại Việt Nam.

Đúng 19 giờ, hàng loạt đơn vị bán lẻ Apple chính hãng tại Việt Nam chính thức cho khách hàng đặt cọc mua iPhone 17 Series. Tuy nhiên giá đặt mua để được giao đợt hàng đầu tiên vào 19/9 tại các đơn vị bán lẻ có mức chênh lệch khác nhau.

Theo ghi nhận, để được nhận iPhone 17 Series đúng ngày 19/9 tại một số nhà bán lẻ, khách hàng phải cọc 1 triệu đồng tiền mặt hoặc phải mua "bia kèm lạc". Thậm chí một số đơn vị bán lẻ bán chênh lên đến vài triệu đồng so với giá đề xuất của Apple.

Từ 19 giờ ngày 12/9 đến hết ngày 18/9/2025, FPT Shop chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 Series và iPhone Air. Để sở hữu iPhone 17 Series, người dùng phải đặt cọc trước 1 triệu đồng. Tương tự tại hệ thống TopZone, người dùng cũng phải đặt cọc trước 1 triệu đồng để sở hữu máy. Ghi nhận tại hệ thống TopZone đến thời điểm 21 giờ ngày 12/9 đã có tới 85.000 khách đặt cọc mua.

TopZone và FPT Shop không ghi nhận tình trạng tăng giá sản phẩm nhưng người dùng phải đặt cọc trước 1 triệu đồng để sở hữu sớm. (Ảnh chụp màn hình)

Hệ thống CellphoneS chính thức cho khách hàng đặt cọc trước thế hệ iPhone mới. Đến thời điểm 21 giờ ngày 12/9 đã có 17.572 khách đặt hàng. Đại diện CellphoneS cho biết sẽ tổ chức mở bán iPhone 17 Series và iPhone Air từ 8 giờ sáng ngày 19/09 tại 150 cửa hàng toàn quốc.

Đại diện hệ thống ShopDunk cũng cho biết ngay khi mở đặt cọc iPhone 17 Series vào 19 giờ đã có đến 9.000 lượt đăng ký đặt cọc trong 15' phút đầu tiên. Theo đại diện hệ thống, iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cam Vũ Trụ vẫn đang là tâm điểm chiếm đến 85% lượt đặt cọc Đặc biệt năm nay càng thú vị hơn khi iPhone Air là nhân tố "chia lửa" với dòng thường và Pro Max, nhất là phiên bản Xanh Da Trời. Đại diện ShopDunk cũng kỳ vọng tăng trưởng 30% doanh thu.

Giá bán iPhone 17 Series tại ShopDunk. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, để sở hữu những mẫu iPhone 17 Series, người dùng sẽ phải trả số tiền cao hơn nhiều so với giá đề xuất của Apple. Ở những mẫu 17 Pro Max màu xanh và bạc cũng ghi nhận tình trạng chênh giá so với niêm yết của Apple.

Cá biệt, mẫu iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ 256GB có giá 42,99 triệu đồng chênh 5 triệu so với giá niêm yết của Apple là 37,99 triệu đồng. Tình trạng chênh giá cũng tương tự với phiên bản 512GB và 1TB. Thậm chí với mẫu 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ 2TB để sở hữu người dùng phải bỏ ra đến 70,99 triệu đồng, cao hơn 7 triệu so với giá niêm yết của Apple.

Tình trạng này cũng xảy ra với dòng iPhone 17 Pro. Các dòng iPhone 17 thường và iPhone 17 Air lại không có biến động so với giá bán đề xuất của Apple.

Người dùng cũng phải đặt cọc 1 triệu đồng để sở hữu sớm iPhone 17 Series tại Viettel Store tuy nhiên khi liên hệ với cửa hàng, người dùng phải trả đến gần 40 triệu đồng mới được sở hữu những màu 'hot'. (Ảnh chụp màn hình)

Một số đơn vị bán lẻ khác như Viettel Store cũng ghi nhận tình trạng bán chênh giá khi trên website. Khách hàng phải đặt cọc 1 triệu đồng để nhận iPhone 17 Pro Max dung lượng 256 GB phiên bản màu Cam Vũ Trụ với giá 37,99 triệu đồng nhưng để được nhận máy sớm, người mua được nhân viên báo giá riêng lên tới 39,99 triệu đồng kèm một vài ưu đãi không đáng kể.

Tại hệ thống Di Động Việt, bảng giá các dòng iPhone 17 Series và iPhone Air thậm chí còn không cố định, với dòng iPhone 17 Pro Max người dùng sẽ phải trả từ 35,99 triệu - 70,99 triệu đồng. Với mẫu iPhone 17 Pro Max dung lượng 256GB người dùng có thể phải trả đến gần 46 triệu đồng để sở hữu, chênh gần 8 triệu đồng so với giá bán đề xuất của Apple.

Bảng giá iPhone 17 Series 'nhảy múa' tại Di Động Việt. (Ảnh chụp màn hình)

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triển khai chương trình đặt hàng trước cùng lúc với 63 thị trường, như Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Máy sẽ đến tay người dùng trong nước từ 19/9. Chính vì vậy, iPhone 17 Series thu hút sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng trong nước.

iPhone thường được mở bán ở những nơi đã có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Tuy nhiên, một số ít thị trường có doanh số khả quan vẫn nằm trong diện ưu tiên của Apple. Những năm qua, doanh số iPhone ngày đầu liên tục tăng mạnh khiến Việt Nam trở thành quốc gia quan trọng đối với Apple trong khu vực Đông Nam Á./.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên bán iPhone 17 trên thế giới Năm nay, Apple tiếp tục tạo bất ngờ khi chính thức cập nhật lịch đặt hàng và bán ra iPhone 17 Series tại Việt Nam theo lộ trình đặt trước từ ngày 12/9 và bán ra từ ngày 19/9/2025.