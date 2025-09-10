Hàng loạt nhà bán lẻ tại Việt Nam công bố giá bán và nhận đăng ký iPhone 17

Vào lúc 0 giờ ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), Apple chính thức giới thiệu iPhone 17 series cùng nhiều sản phẩm mới như Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3.

Sự kiện thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn cầu, đặc biệt, dòng điện thoại iPhone 17 trở thành tâm điểm nhờ hàng loạt cải tiến về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Năm nay, Việt Nam sẽ là một trong những thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất trên thế giới. Mọi năm, Việt Nam chỉ mở bán iPhone khoảng 2 tuần sau sự kiện ra mắt toàn cầu.

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, hàng loạt hệ thống bán lẻ Apple chính hãng tại Việt Nam đã chính thức mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm dành cho khách hàng quan tâm iPhone 17 series.

Theo đại diện Di Động Việt - một trong những đơn vị mở đăng ký nhận thông tin sớm nhất về iPhone 17 Series, việc đăng ký giúp khách hàng sớm nắm bắt chi tiết về giá bán, chính sách và các quyền lợi độc quyền khi sản phẩm chính thức mở bán.

Đại diện đơn vị bán lẻ này chia sẻ: "Chúng tôi đã sẵn sàng hệ thống đăng ký quan tâm sớm, tăng năng lực xử lý trade-in bao gồm tinh gọn quy trình, chuẩn bị các kịch bản phù hợp để tăng trải nghiệm khách hàng trong từng giai đoạn. Đồng thời, Di Động Việt cũng chuẩn bị kho vận, công tác vận chuyển… để giao máy đến tay khách hàng ngay trong thời gian mở bán chính thức. Song song, các cửa hàng trọng điểm trên toàn hệ thống sẽ triển khai các hoạt động đồng loạt để phục vụ khách hàng tốt nhất trong những giờ đầu tiên."

Cũng theo dữ liệu 3 mùa iPhone gần nhất của Di Động Việt cho thấy thị trường quan tâm dòng Pro/Pro Max chiếm phần lớn tổng lượng quan tâm. Với iPhone năm nay, phiên bản Pro Max dự kiến tiếp tục dẫn đầu nhờ nâng cấp camera và chip, trong khi bản iPhone thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13.

Cùng với đó, người dùng cũng có thể đặt cọc sở hữu iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 và dự kiến nhận máy từ ngày 19/9 tại FPT Shop và F.Studio by FPT với mức giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

Đơn vị bán lẻ này hiện có mạng lưới 644 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành dự kiến sẽ mang đến cho iFan cơ hội sở hữu iPhone 17 và iPhone Air chính hãng ngay từ giữa tháng 9 đến tháng 10/2025, với nhiều chính sách ưu đãi đi kèm.

iPhone 17 cũng là thế hệ smartphone đầu tiên được Apple tích hợp chuẩn kết nối Wi-Fi 7. Đây là bước tiến quan trọng, mang đến trải nghiệm Internet nhanh hơn, mượt hơn và an toàn hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam, FPT là số ít nhà mạng triển khai chuẩn Wi-Fi 7 trên hạ tầng XGS-PON, giúp người dùng iPhone 17 Series được dùng mạng Internet với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Minh Khuê - Đại diện hệ thống Viettel Store cho biết: "Tại Việt Nam, Viettel Store sẽ chính thức nhận đặt trước từ 19 giờ ngày 12/9 và trả hàng sớm từ 8 giờ ngày 19/9. Chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ khi ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên chọn hàng chính hãng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi sau bán hàng, thay vì tìm đến hàng xách tay hay sang nước ngoài xếp hàng mua máy."

Theo đánh giá của ông Khuê, với những nâng cấp đồng đều trên cả 4 phiên bản iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, Apple mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng ở các phân khúc khác nhau. Ông cũng đánh giá rằng iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange sẽ trở thành xu hướng năm nay nhờ thiết kế cao cấp cùng màu sắc đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên phiên bản Pro, tạo nên cá tính khác biệt cho người dùng.

Tương tự, hệ thống CellphoneS cũng cho khách đặt trước mua iPhone 17 series từ 19 giờ ngày 12/9 và bắt đầu trả hàng từ sáng sớm ngày 19/9/2025.

Theo nhiều chuyên gia, việc mở bán iPhone 17 sớm tại Việt Nam sẽ tác động khá lớn đến thị trường trong nước. "Với việc mở bán sớm, dân buôn máy sẽ tập trung tại Việt Nam để mang sang các thị trường mở bán muộn hơn dẫn đến lượng khách hàng năm nay có thể tăng mạnh," một chuyên gia cho biết./.

