Những điểm nhấn đáng chú ý của series iPhone 17

Series iPhone 17 không chỉ là bản nâng cấp thông thường mà là bước nhảy đáng kể trong thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng đột phá, hệ thống camera cải tiến và kết nối thế hệ mới.

Apple vừa chính thức trình làng "bộ tứ" iPhone 17 gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max với những nâng cấp mạnh cả về hiệu năng và thiết kế.

Sự có mặt của iPhone Air còn thể hiện nỗ lực khai phá nhu cầu thiết kế siêu mỏng, trong khi iPhone Pro/Pro Max vẫn giữ vai trò dành cho người dùng chuyên nghiệp. Tất cả cùng góp phần tạo nên thế hệ iPhone mới toàn diện nhất từ trước đến nay của Apple./.

