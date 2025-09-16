Xiaomi sẽ trình làng dòng smartphone cao cấp Xiaomi 17 trong tháng này, “nhảy cóc” từ thế hệ 15 để sánh ngang iPhone 17 cũng như giành thị phần từ Apple tại phân khúc cao cấp tại thị trường nội địa.

Xiaomi 'lên đời’ smartphone 17, chính thức 'tuyên chiến’ tới iPhone

Mỹ, Trung Quốc tạm 'ngưng chiến’ về TikTok

Giá vàng đi ngang khi thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed

