Trung Quốc mở hai cuộc điều tra chip Mỹ trước thềm đàm phán thương mại

Cuộc điều tra của Trung Quốc nhắm vào chip analog được khởi động trong bối cảnh vòng đàm phán Mỹ-Trung sắp diễn ra, báo hiệu thách thức lớn cho nỗ lực duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại hiện có.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc mở hai cuộc điều tra chip Mỹ trước thềm đàm phán thương mại

Đòn giáng mới vào tình hình kinh tế Pháp

WB dành 70% nguồn tài trợ cho châu Phi

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
