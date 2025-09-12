Đời sống
Các doanh nghiệp xa xỉ tập trung đầu tư vào khách hàng Gen Z

Các tập đoàn xa xỉ như LVMH đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, từ dòng dễ tiếp cận đến cao cấp, nhằm giữ chân khách hàng trẻ ngay từ sớm. 

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Các doanh nghiệp xa xỉ tập trung đầu tư vào khách hàng trẻ

Xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang Mỹ giảm mạnh

Italy tiếp tục đứng đầu thế giới về sản xuất rượu vang

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
