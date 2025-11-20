Đời sống
Băng giá trên đỉnh Tà Xùa, du khách thích thú với nền nhiệt 0 độ C

Sáng 19/11, khu vực đỉnh Phu Sa Phìn thuộc dãy Tà Xùa, xã Hạnh Phúc (tỉnh Sơn La) bất ngờ xuất hiện băng giá khi nhiệt độ ngoài trời xuống khoảng 0°C.

Bản tin 60s ngày 20/11/2025 gồm những nội dung sau:

Người dân Đắk Lắk - Gia Lai trắng đêm chạy lũ.

Trực thăng quân đội hỗ trợ khẩn cấp vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ.

Tôm hùm chết hàng loạt do sốc nước lũ tại Đắk Lắk, người dân nói gì?

Sở Công Thương TPHCM thông tin trước việc giá rau tăng chóng mặt.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Gaza.

Giao tranh leo thang mạnh tại nhiều hướng ở Ukraine.

Mỹ tính thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Sudan./.

(Vietnam+)
#miền trung chạy lũ #lũ gia lai #băng giá tà xùa #tôm hùm đắk lắk chết #rau tăng giá #ngừng bắn gaza #giao tranh ukraine #xung đột sudan

