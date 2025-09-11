Kinh tế
Thị trường lao động tại Mỹ giảm tốc sau các đợt tăng thuế

Báo cáo việc làm tháng 8/2025 cho thấy các ngành sản xuất, xây dựng và vận tải đều mất việc làm. Các chuyên gia cảnh báo chính sách thương mại hiện tại đang  khiến tuyển dụng suy yếu.

PV
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thuế quan gia tăng sức ép lên tuyển dụng tại Mỹ

Áp lực với kinh tế Trung Quốc gia tăng khi giá tiêu dùng giảm sâu hơn

Giá dầu tăng sau đòn tấn công “táo tợn” của Israel vào Qatar

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

PV
(Vietnam+)
