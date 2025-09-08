Kinh tế
Trung Quốc tăng mua vàng dự trữ, bất chấp giá đã vượt 3.500 USD/ounce

Từ tháng 11/2024 đến nay, Trung Quốc đã mua thêm 1,22 triệu ounce vàng, bất chấp xu hướng chậm lại từ nhiều ngân hàng trung ương khác.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc tăng nắm giữ vàng tháng thứ 10 liên tiếp

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 cùng loạt sản phẩm mới ngày 9/9

OpenAI tăng mạnh dự báo chi tiêu đến năm 2029 lên 115 tỷ USD

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

