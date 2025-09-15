Kinh tế

Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ cân nhắc chuyển trụ sở sang Mỹ trước sức ép về vốn

UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, đang cân nhắc khả năng chuyển trụ sở sang Mỹ trong bối cảnh yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ ngày càng nghiêm ngặt.

Thùy Liên
Trụ sở UBS và Credit Suisse tại Geneva, Thụy Sĩ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 14/9, tờ The New York Post cho biết UBS - ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang cân nhắc khả năng chuyển trụ sở sang Mỹ trong bối cảnh yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ ngày càng nghiêm ngặt.

Cụ thể, ban lãnh đạo cấp cao của UBS được cho là đã gặp gỡ các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump để chuẩn bị cho bước chuyển hướng chiến lược, trong đó có thể bao gồm việc sáp nhập hoặc mua lại một ngân hàng tại Mỹ.

Nhận định về thông tin nói trên, UBS đã trích dẫn phát biểu hồi tuần trước của Tổng Giám đốc điều hành Sergio Ermotti.

Ông Ermotti khẳng định UBS mong muốn tiếp tục hoạt động với tư cách là một ngân hàng toàn cầu thành công với trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh việc duy trì mô hình này sẽ mang lại nhiều giá trị cho cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngân hàng UBS cho rằng đề xuất siết chặt yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ là quá mức cần thiết, đồng thời khẳng định UBS sẽ nỗ lực tìm kiếm các phương án đảm bảo và cân đối quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

Ông Ermotti cũng từ chối đưa ra các bình luận cụ thể về bất kỳ kịch bản tiềm năng nào liên quan đến vấn đề này.

Trước đó, vào tháng Sáu, Chính phủ Thụy Sĩ đã đề xuất siết chặt quản lý đối với UBS sau thương vụ tiếp quản Credit Suisse.

Việc sáp nhập UBS và Credit Suisse đã tạo ra một siêu ngân hàng, làm dấy lên mối lo ngại do quy mô khổng lồ của chúng so với nền kinh tế Thụy Sĩ. Theo đó, ngân hàng UBS có thể phải tăng thêm 26 tỷ USD vốn tự có.

Sau đó 1 tháng, các nguồn thạo tin cho biết UBS đã đưa ra thông báo nội bộ trong ban lãnh đạo cấp cao về khả năng rời trụ sở khỏi Thụy Sĩ sau loạt chế tài mới nói trên./.

