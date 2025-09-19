Huế: Phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Ngày 19/9, Công an thành phố Huế cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Từ những tin nhắn được gửi với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước qua ứng dụng iMessage của Apple với nội dung "Chuyên làm Giấy phép lái xe, Căn cước công dân, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc," kèm theo đó là một tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ, Công an thành phố Huế đặt ra nghi vấn, đây là tổ chức tội phạm được điều hành bài bản, tinh vi, có sự đầu tư lớn về công nghệ và tài chính.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, các đơn vị phối hợp lập ra các tổ công tác, đồng loạt di chuyển đến các địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội.

Các mũi trinh sát đã đồng loạt khám xét nơi ở của Phạm Duy Phú (đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn) tại thành phố Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây này tại Hà Nội.

Cơ quan Công an điều tra làm việc với một đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Tang vật thu giữ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu, hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất (căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, trung học phổ thông, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy Phú và các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm Phạm Duy Phú (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Nghệ An), Nguyễn Huy Tiến (sinh năm 1979, trú tại thành phố Hà Nội), Nguyễn Phi Định (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (sinh năm 1983, trú tại thành phố Huế), Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại thành phố Hà Nội), Đinh Xuân Nam (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình), Mai Quốc Việt (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Nam Định) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự./.

