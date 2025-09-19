Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump: Giá dầu có thể giúp giải quyết xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump tin rằng giảm giá dầu có thể giúp giải quyết xung đột Nga-Ukraine và thúc đẩy hòa bình thông qua việc hạn chế nguồn dầu của Nga.

Nguyễn Hằng
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu giảm có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Trump phát biểu như trên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong đó nêu rõ giá dầu giảm có thể tác động đến quyết định của Nga.

Ông Trump cũng bày tỏ thất vọng vì một số nước tiếp tục mua dầu của Nga, đồng thời khẳng định việc Mỹ thúc đẩy tăng sản lượng trong nước sẽ góp phần kéo giá dầu toàn cầu xuống.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News phát sóng cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng việc châu Âu ngừng mua dầu của Nga là một trong những cách để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa thừa nhận việc giúp chấm dứt cuộc xung đột này khó hơn so với dự đoán, song khẳng định sẽ hỗ trợ đảm bảo hòa bình sau khi xung đột Nga-Ukraine được giải quyết.

Tổng thống Trump nhiều lần đặt ra thời hạn để Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới. Ngày 15/8 vừa qua, ông Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin song không đạt được thỏa thuận nào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #Nga-Ukraine #Trump #xung đột #chấm dứt chiến tranh #giá dầu toàn cầu Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)

EU phân bổ 14 triệu euro hỗ trợ các doanh nghiệp Cuba

Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hệ thống nông nghiệp-lương thực bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, và những ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Cuba.

Doanh nghiệp Canada thăm quan sản phẩm Cà phê - Ca cao của Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Quảng bá càphê Việt Nam tại thị trường Canada

Canada là một trong những quốc gia tiêu thụ càphê nhiều nhất trên thế giới; Ngày càphê Việt Nam là cơ hội để các quốc gia xuất khẩu càphê, trong đó có Việt Nam mở ra cánh cửa đi vào thị trường này.

Binh sỹ Colombia tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Tumaco, Narino. (AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia thông báo dừng mua vũ khí Mỹ

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.