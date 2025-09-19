Cảnh sát biển ứng cứu 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, tối 18/9, đơn vị đã điều động phương tiện, ứng cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam.

Theo đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 18/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Minh (khu phố 4, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về việc tàu cá CM 99527 TS do ông Minh là chủ sở hữu, trên tàu có 4 thuyền viên đang gặp nạn tại khu vực biển về phía Đông, cách Hòn Anh Đông (thuộc quần đảo An Thới) khoảng 5 hải lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam; điều động tàu CSB 3008 neo đậu tại cảng Hải đội 422 (Phú Quốc) nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 3008 hạ xuồng công tác chuyên dụng kết hợp sử dụng đèn pha công suất lớn và tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau gần 2 giờ tìm kiếm trong điều kiện dông gió, sóng cấp 5-6, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 3008 tiếp cận được khu vực tàu cá CM 99527 TS bị nạn. Lúc này do sóng to, gió lớn, tàu cá bị phá nước và chìm, các thuyền viên bị trôi dạt trên biển. Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 3008 nhanh chóng hạ xuồng công tác chuyên dụng kết hợp sử dụng đèn pha công suất lớn để tìm kiếm, cứu được 4 thuyền viên đưa lên tàu an toàn.

Các ngư dân được cứu gồm: Ông Võ Thanh Minh, thuyền trưởng tàu cá CM 99527 TS (sinh năm 1973), các ông Lâm Văn Tốt (sinh năm 1965), Dương Hồng Tây Tạng (sinh năm 1972) cùng thường trú tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang và anh Danh Khỏe (sinh năm 1995) ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, động viên tinh thần 4 ngư dân bị nạn. Đến 22 giờ cùng ngày, tàu CSB 3008 quay về cập cảng Hải đội 422 an toàn, bàn giao các ngư dân gặp nạn cho chủ tàu cá CM 99527 TS. Tất cả các thuyền viên đều đã ổn định tinh thần, sức khỏe bình thường.

Việc cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam đã củng cố niềm tin của nhân dân, giúp ngư dân yên tâm hơn khi có lực lượng chức năng đồng hành, bảo vệ trong quá trình lao động trên biển; qua đó góp phần khẳng định vai trò của Cảnh sát biển, minh chứng rõ nét cho năng lực phản ứng nhanh, hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền, an toàn hàng hải, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát biển còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, gắn kết quân dân, tiếp thêm động lực cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân,” góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

