Cảnh sát biển Việt Nam phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Chiều 8/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao.

Chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Điển hình là Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; kịp thời điều động trên 3.000 lượt tàu xuồng, đấu tranh xua đuổi trên 8.000 tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam; phát hiện, tìm kiếm, cứu nạn cho hàng trăm người, phương tiện, bảo đảm an toàn.

Cảnh sát biển cũng đã điều tra, bắt giữ, xử lý trên 6.600 vụ việc, trên 8.200 đối tượng vi phạm pháp luật, trực tiếp khởi tố trên 460 vụ việc, trên 530 đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng nhiều vụ án, chuyên án quy mô lớn có tổ chức.

Song hành với đó, Cảnh sát biển đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác dân vận, lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; góp phần thắt chặt đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” cũng được đặc biệt coi trọng, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Cảnh sát biển cần làm tốt việc tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong duy trì, thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trên biển; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Đảng bộ Cảnh sát biển cần nâng cao chất lượng huấn luyện, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; triển khai hiệu quả công tác dân vận và thực sự là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân “vươn khơi, bám biển”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 17 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (gồm 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị của toàn Đảng bộ. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cũng tại Đại hội, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các văn kiện đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả Đại hội; khẩn trương bổ sung, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn nhiệm vụ của Lực lượng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu mang tinh thần của Đại hội đến với cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, tạo ra niềm tin và khí thế mới, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn. Toàn Đảng bộ giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V đề ra.

Đảng bộ Cảnh sát biển xác định phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp huấn luyện chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vững chắc; bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; củng cố, tăng cường chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng.

Đảng bộ Cảnh sát biển cũng xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì thực thi nghiêm pháp luật, đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển./.

Chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.