Chiều 8/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 196 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hoàng Duy Chinh; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại hội vui mừng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và một số cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đòi hỏi Bộ, ngành Tư pháp phải nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống, linh hoạt thích ứng, đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phương pháp làm việc để xử lý khối lượng công việc lớn, tính chất ngày càng phức tạp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ, Bộ, ngành Tư pháp đã phát huy vai trò tiên phong, tham gia kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước, phục vụ nhân dân và đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa.

Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước đổi mới tư duy, nhận thức lý luận về Nhà nước pháp quyền, tham gia trách nhiệm và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; trực tiếp chủ trì, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Đảng ủy Bộ Tư pháp là Cơ quan Thường trực.

Đồng thời, Bộ đổi mới tư duy pháp luật và tham mưu xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu lực, hiệu quả phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp đều có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ…

Đại hội xác định chủ đề là “Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, góp phần đột phá thể chế, thượng tôn pháp luật, kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”

Đại hội cũng góp ý vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, để kịp thời kiến nghị với Đại hội Đảng và Đảng bộ Chính phủ những nội dung cần bổ sung trong các văn kiện quan trọng này từ thực tiễn công tác của Bộ, ngành Tư pháp.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phạm Kiên/TXVN)

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, ngành Tư pháp đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; góp phần quan trọng vào công tác quản lý nhà nước, quản trị xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ, ngành Tư pháp đã luôn nhận thức rõ và phát huy vai trò quan trọng đó.

Trong giai đoạn 2020-2025, các chủ thể Hiến định đã ban hành trên 60.000 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các luật, pháp lệnh, nghị định và thông tư. Bộ Tư pháp đã đóng vai trò quan trọng với các nhiệm vụ luật định khác nhau trong việc xây dựng, ban hành và thực thi các văn bản đó.

Các vấn đề pháp lý quốc tế phức tạp được xử lý chủ động, linh hoạt, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và công dân. Hoạt động đàm phán, thực thi điều ước quốc tế, hỗ trợ pháp lý xuyên biên giới được triển khai ngày càng bài bản, chuyên nghiệp; trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đàm phán, ký kết gần 80 văn kiện hợp tác với các đối tác.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới toàn diện tư duy, quy trình, phương thức tổ chức xây dựng pháp luật, bảo đảm vai trò kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực; xây dựng và vận hành một hệ thống giám sát, kiểm tra thi hành pháp luật thực chất, hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu lớn và phân tích thông minh; quản lý nghề tư pháp theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, đồng bộ và phù hợp hơn với chuẩn mực quốc tế, tạo dựng môi trường công bằng, khách quan và vận hành thông suốt của các thiết chế thị trường.

Bộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai đồng bộ kiến trúc Chính phủ số ngành tư pháp; tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây (Cloud) để nâng cao chất lượng ra quyết định chính sách, cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý, đồng thời tăng cường minh bạch và chính xác trong quản lý, thi hành pháp luật…

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của 80 năm xây dựng và phát triển cùng những thành tựu đạt được, Bộ Tư pháp sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, sáng tạo; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là "người gác cổng" của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ Chu Đình Động đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030; công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ tiếp tục là Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025./.

