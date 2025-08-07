Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 7/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội.

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, giữ vững nguyên tắc công tác, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật./.