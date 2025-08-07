Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội.

Các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Cơ quan Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, dự Đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 201 đại biểu đại diện cho 1.208 đảng viên trong Đảng bộ.

Góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị của của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, giữ vững nguyên tắc công tác, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật.

Đảng uỷ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới; nhất trí với các nội dung Báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chương trình làm việc, giải quyết các công việc thường xuyên của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XIII, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với các cơ quan tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, góp phần hoàn thiện mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng trong và ngoài nước... ; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức bộ máy trong giai đoạn phát triển mới.

Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng; chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; kịp thời ban hành quy chế làm việc, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, kiện toàn chi bộ đồng bộ với tổ chức bộ máy mới.

Theo Thường trực Ban Bí thư, thành công đó là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, tiên phong, gương mẫu của Ban Thường vụ Đảng uỷ, các chi ủy, chi bộ, sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên trong nhiều năm qua.

Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác

Dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá đầy đủ, toàn diện; đồng thời gợi ý một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Cụ thể, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được "nâng tầm" nhất là tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời", công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, hiện đại" như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm triển khai đầy đủ những chủ trương đã được thông qua. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Tham mưu duy trì bảo đảm thực hiện đúng Quy chế làm việc của Trung ương. Tham mưu điều phối chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động của các Tiểu ban phục vụ Đại hội, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, bảo đảm lộ trình tổ chức Đại hội XIV của Đảng.

Chủ động tham mưu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV ngay sau Đại hội, để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, dự án lớn mà Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan thường trực, cơ quan chủ đầu tư. Làm tốt công tác tổng hợp kết quả tình hình địa phương để kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nội dung cần chỉ đạo.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có năng lực tư duy chiến lược, khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo và đề xuất các chủ trương, chính sách, đổi mới tác phong, lề lối, cách nghĩ, cách làm.

Mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng phải là những người đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thực sự xứng đáng với danh xưng "Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng." Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng với đó rà soát cơ cấu, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ cần đẩy mạnh, đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu thông tin, cập nhật, liên thông; kết nối đồng bộ giữa Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội, đồng thời bảo đảm tính bảo mật thông tin, dữ liệu của Đảng.

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần chủ động tham mưu xây dựng nền tảng "Đảng bộ số" hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn quy trình nghiệp vụ, hướng đến xây dựng tổ chức đảng thông minh, thích ứng linh hoạt với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động tham mưu các công việc của Ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa: nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Từ nêu gương trong công việc, trong cuộc sống, đặc biệt cần nêu gương trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy với tập thể Lãnh đạo Văn phòng, giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị để thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất trưa cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng gồm 7 đồng chí.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.

