Đại hội Đảng bộ VietinBank: Cùng đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Hòa chung không khí của cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong hai ngày 01 - 02/8/2025 tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Hà Nội, với sự tham dự của 288 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 10.000 đảng viên ở 182 tổ chức đảng trực thuộc trong Đảng bộ.

Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

VietinBank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, chất lượng

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Minh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết trong suốt 5 năm qua, tình hình trong nước chịu nhiều tác động trước những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực; song với sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, những đổi mới căn bản được triển khai quyết liệt đã tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước.

Trước bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo toàn diện các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua khó khăn thách thức; vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đáng tự hào.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, triển khai nền nếp, đúng quy định, có nhiều đổi mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. Công tác cán bộ được triển khai đúng quy định, quy trình.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tội phạm ngân hàng được thực hiện quyết liệt, liên tục, đồng bộ, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi tổ chức. Trên cơ sở đó, Đảng bộ VietinBank đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/6 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị được đề ra trong nhiệm kỳ.

Ông Trần Minh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu khai mạc. (Ảnh: Vietnam+)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống triển khai quyết liệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, kế hoạch kinh doanh trung hạn; hoàn thành và hoàn thành vượt 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng tín dụng; tăng trưởng nguồn vốn huy động; tăng trưởng thu phí dịch vụ; tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập; tỷ lệ chi phí hoạt động so với thu nhập hoạt động; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng; tăng trưởng lợi nhuận trước thuế; tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ROE; tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản ROA; các tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ theo quy định của NHNN; nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định; tiếp tục cải thiện tốt về môi trường và điều kiện làm việc, tiền lương và thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đặc biệt, VietinBank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, chất lượng. Giữ vững và phát huy vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, các dự án trọng điểm quốc gia; đồng hành phát triển các vùng, các địa phương, các khu vực kinh tế trọng điểm, góp phần tạo động lực tăng trưởng của đất nước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt gần 1,95 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng - đều tăng gần gấp đôi so với năm 2020 - năm đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,11%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng. Về năng lực tài chính, tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2020 - 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng gần gấp đôi, các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản luôn được bảo đảm vượt trội.

Để kiến tạo đột phá, VietinBank tiên phong trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng và triển khai Chương trình chuyển đổi số toàn diện. Hệ thống hạ tầng công nghệ được VietinBank hiện đại hóa đồng bộ, các quy trình tác nghiệp được tự động hóa, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Cùng với chuyển đổi số là cuộc “cách mạng trong tổ chức và nhân sự” nhằm xây dựng bộ máy thực sự tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

VietinBank tiếp tục thực hiện kiện toàn, chuyển đổi mô hình theo định hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và hoạt động của các khối nghiệp vụ Trụ sở chính; kiện toàn hệ thống mạng lưới phòng giao dịch trong nước; thực hiện lộ trình cơ cấu lại hàng trăm điểm giao dịch vật lý, thay thế bằng nền tảng số, hướng đến mô hình ngân hàng không giấy tờ, không giới hạn không gian - thời gian phục vụ khách hàng.

Cùng với những thành công trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Với những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiến tạo những đột phá quan trọng cho bước đà mới trong hành trình phát triển của VietinBank. Hình ảnh, uy tín và thương hiệu VietinBank tiếp tục được khẳng định thông qua các danh hiệu được các tổ chức uy tín quốc tế và trong nước vinh danh: 7 lần liên tiếp trong tốp 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới; 14 năm liên tiếp trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 8 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam…

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Vietnam+)

Tại phiên chính thức, Đại hội đã được nghe các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Cũng trong phiên chính thức, các đại biểu đã tham gia tham luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong việc xây dựng và phát triển Đảng bộ VietinBank ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ VietinBank; ghi nhận những kết quả đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ 2020-2025: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước với vị thế là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam; chuyển đổi số đạt nhiều kết quả thực chất; chủ động, tích cực, tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện với nhiều kết quả quả rõ rệt.

Qua đó, VietinBank giữ vững và phát huy tốt vị thế là ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, bám sát các mục tiêu, ưu tiên phát triển của đất nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng đã biểu dương những thành tích rất đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, tạo thế và lực mới để VietinBank vững tin bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Vietnam+)

Trước yêu cầu phát triển trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, Phó Thủ tướng chỉ đạo Đảng bộ VietinBank cần quán triệt sâu sắc các bài học về bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và thường xuyên của Đảng; không ngừng đổi mới tư duy; nắm chắc tình hình để chủ động, kịp thời thích ứng có hiệu quả trước những biến động từ bên ngoài; củng cố đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ...

“Là ngân hàng thương mại chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, VietinBank cần ý thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm ngày càng cao trong giai đoạn lịch sử mới; phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị; nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong hành động; mạnh dạn đột phá vì lợi ích chung và có nhiều đóng đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước,” Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng hoa chúc mừng 28 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Vietnam+)

Với tinh thần nghiêm túc và sự nhất trí cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 11 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết, đại diện Đảng bộ VietinBank dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Cùng trong ngày 02/8/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa mới.

Quyết tâm bứt phá và khát vọng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Đột phá - Phát triển" và tiếp thu tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ XI đã xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực nội sinh và năng lực cạnh tranh; xây dựng VietinBank phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, đến năm 2030 thuộc nhóm ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đến năm 2045 là ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới, đóng góp lớn cho đất nước tiến mạnh trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.” Cùng với đó Đại hội cũng xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 05 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; qua đó thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm cao của VietinBank để bứt phá, vươn lên phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ VietinBank sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả 09 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và 05 nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, tinh gọn hệ thống văn bản chính sách, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ; triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ học tập suốt đời, phong trào “Bình dân học vụ số”; thực hiện hiệu quả Văn hóa doanh nghiệp VietinBank...; xác lập và chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại hoạt động theo hướng phát huy năng lực nội sinh, lấy khoa học và công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính để gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; củng cố, phát triển, phát huy mối quan hệ với các định chế tài chính, đối tác, khách hàng trong nước và nước ngoài, nhất là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện...

Bên cạnh đó, Đảng bộ VietinBank cũng xác định 03 khâu đột phá: Tập trung hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống cơ chế, chính sách, sản phẩm, dịch vụ và tổ chức bộ máy của VietinBank theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia trong nghiệp vụ lõi, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đột phá mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các hoạt động.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội thông qua không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mà còn là cam kết trách nhiệm của VietinBank đồng hành cùng đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trên nền tảng triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt triển khai 04 Nghị quyết trụ cột một cách nhanh chóng, nghiêm túc, hiệu quả.

Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục củng cố, bồi đắp thêm sức mạnh nội lực, biến tiềm năng, lợi thế thành sức mạnh, động lực phát triển để VietinBank ngày càng khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, tự tin vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới./.

