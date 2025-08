Sáu tháng đầu năm 2025, VietinBank tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VietinBank đạt 135%

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025. Báo cáo cho thấy bức tranh tài chính tích cực của VietinBank với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng.

Tăng trưởng bền vững, tối ưu hiệu quả

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục vẫn đối mặt với nhiều thách thức, VietinBank luôn đi đầu trong việc thực thi các chính sách, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng hành cùng khách hàng. Kết thúc quý 2/2025, quy mô tổng tài sản của VietinBank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm; cho vay khách hàng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm.

Thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm tăng 3% so với cùng kỳ năm trước do VietinBank đã tích cực tăng trưởng quy mô dư nợ và nguồn vốn tích cực. Lãi thuần từ hoạt động khác 6 tháng đầu năm 2025 tăng 124% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả tích cực trong công tác xử lý, thu hồi nợ và quản trị rủi ro của ngân hàng.

Đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý, VietinBank đã thực hiện miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ, tăng cường đầu tư vào các kênh số, phát triển các nền tảng kết nối thanh toán, đa dạng hóa kênh thanh toán… Theo đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Về huy động vốn, tiền gửi của khách hàng tại cuối quý 2/2025 đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm, phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của VietinBank.

VietinBank đã thực hiện miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, VietinBank cũng chủ động dành nguồn lực trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định nhằm gia tăng đệm dự phòng tài chính cho hoạt động của ngân hàng. Kết thúc quý 2/2025, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VietinBank đạt 135%; lợi nhuận trước thuế đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự chủ động trong điều hành, tối ưu hiệu quả cân đối vốn, tăng cường kiểm soát chi phí và khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh cốt lõi.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trong phát triển kinh tế

Với triết lý “Khách hàng là trung tâm,” VietinBank tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái ngân hàng số an toàn, hiện đại.

VietinBank tiên phong triển khai giải pháp “Mở tài khoản thanh toán online dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp” với gói ưu đãi vượt trội (100% miễn phí). Việc tích hợp công nghệ định danh điện tử kết hợp sinh trắc học không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục; mà còn tối ưu hoạt động quản trị tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số. Không cần hồ sơ giấy và không cần đến quầy, khách hàng doanh nghiệp có thể dễ dàng thao tác trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để sở hữu tài khoản thanh toán online, sẵn sàng giao dịch trên VietinBank eFAST.

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ tối đa các hộ kinh doanh cá thể, VietinBank vừa ra mắt gói giải pháp “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh.” Gói giải pháp được thiết kế toàn diện, tích hợp các công cụ quản lý hiện đại, giải pháp tài chính linh hoạt và dịch vụ tư vấn chuyên sâu, hứa hẹn mang đến sự hỗ trợ đắc lực giúp các hộ kinh doanh tối ưu hóa hoạt động và tăng trưởng bền vững. Điểm nổi bật của gói giải pháp là sự kết hợp giữa các phần mềm quản lý bán hàng hàng đầu và bộ công cụ hỗ trợ độc quyền từ VietinBank.

Tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng Nhà nước chủ lực, VietinBank tiếp tục cung ứng vốn cho nền kinh tế, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, trong đó: Cho vay các lĩnh vực ưu tiên; cho vay theo Nghị quyết 33 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đặc biệt dành cho người trẻ dưới 35 tuổi với mức lãi suất chỉ 5% - 6%/năm.

Bên cạnh đó, VietinBank tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa thủ tục cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng; tiết giảm chi phí để có cơ sở tiếp tục hạ lãi suất cho vay (CIR luôn nằm trong nhóm thấp nhất Ngành Ngân hàng)./.

