Mỹ nêu bật hai vấn đề then chốt để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố tình trạng lãnh thổ và các bảo đảm an ninh cho Kiev là 2 vấn đề then chốt cần phải được giải quyết để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: ANI/TTXVN)

RIA Novosti đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/8 tuyên bố tình trạng lãnh thổ và các bảo đảm an ninh cho Kiev là hai vấn đề then chốt cần phải được giải quyết để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Vance nói trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News phát sóng ngày 24/8: “Chúng tôi đã xác định được hai vấn đề mang tính quyết định, một là đối với Ukraine, và một đối với Nga, và tôi cho rằng nếu cuối cùng giải quyết được, thì đó sẽ là nền tảng của một thỏa thuận.”

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ không đưa binh sỹ Mỹ tới Ukraine, song sẽ “tiếp tục đóng vai trò tích cực nhằm bảo đảm người Ukraine có được các bảo đảm an ninh."

Ông cũng nhấn mạnh: "Dĩ nhiên, người Nga sẽ là một phần của các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc chiến đó. Vì vậy, dĩ nhiên họ sẽ có lợi ích trong tiến trình này"./.

