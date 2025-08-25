Thủ tướng Ukraine thảo luận đảm bảo an ninh với Đặc phái viên Mỹ

Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko ngày 24/8 cho biết bà đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, tại thủ đô Kiev để trao đổi về các biện pháp bảo đảm an ninh.

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Thủ tướng Svyrydenko viết: "Cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự mà còn bao gồm vấn đề ổn định chính trị và năng lực kinh tế."

Cũng theo bà Svyrydenko, hai bên cũng đã đề cập về các nguồn khoáng sản chiến lược và tài sản công nghiệp tại những khu vực hiện không còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Việc hợp pháp hóa hoạt động khai thác hoặc thương mại những nguồn khoáng sản và tài sản công nghiệp này, vì thế, sẽ là không thể.

Trong diễn biến khác liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 thông báo nước này và Ukraine đã tiến hành trao đổi 146 người của mỗi bên, bao gồm cả tù binh và dân thường, thông qua vai trò trung gian của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây là đợt trao đổi mới nhất trong loạt cuộc trao đổi giữa hai bên trong năm nay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những quân nhân được Ukraine trao trả hiện đang ở Belarus để được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý trước khi về Nga tiếp tục điều trị phục hồi.

Các cuộc trao đổi này là kết quả sau 3 vòng đàm phán giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt vào các tháng 5, 6 và 7 vừa qua./.

