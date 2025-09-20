iPhone 17 bản tiêu chuẩn hút khách, Apple tăng sản lượng tối thiểu 30%

Tờ The Information ngày 19/9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Apple đã yêu cầu ít nhất hai nhà cung cấp tăng cường sản lượng tối thiểu 30% với mẫu iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn, sau khi ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng mạnh vào cuối tuần trước.

Diễn biến này cho thấy số lượng người tiêu dùng lựa chọn phiên bản iPhone 17 có mức giá "phải chăng" 799 USD đã vượt qua dự đoán của Apple, thay vì chọn các mẫu Pro cao cấp hơn.

Phiên bản Pro có giá khởi điểm từ 1.099 USD, có vật liệu, camera, bộ vi xử lý và màn hình vượt trội.

Bài báo cho biết, trong tuần này, Apple đã yêu cầu Luxshare Precision, một trong hai nhà lắp ráp iPhone chính của hãng tại Trung Quốc, bên cạnh Foxconn, tăng sản lượng hàng ngày của mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn thêm khoảng 40%. Apple chưa bình luận gì về thông tin này.

Apple đang đặt kỳ vọng rằng dòng sản phẩm iPhone mới nhất của mình, bao gồm cả một phiên bản mỏng hơn có tên iPhone Air, sẽ vực dậy đà tăng trưởng cho sản phẩm chủ lực này sau nhiều năm doanh số ảm đạm. Người tiêu dùng đang hạn chế nâng cấp điện thoại, một phần do các mẫu máy mới chỉ cải tiến nhỏ giọt.

Phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn chính thức lên kệ vào ngày 19/9, được trang bị các nâng cấp về màn hình và camera mà trước đây chỉ dành riêng cho các mẫu Pro, qua đó thu hẹp khoảng cách với các phiên bản cao cấp của Apple.

Apple từ lâu rất giỏi khuyến khích khách hàng mua các thiết bị đắt tiền, có biên lợi nhuận cao. Diễn biến mới cho thấy sự thay đổi do người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá. Các nhà phân tích cho rằng bán nhiều mẫu điện thoại giá rẻ có thể giúp Apple bảo vệ thị phần nhưng lại gây áp lực lên lợi nhuận./.

Người Việt hào hứng khoe những chiếc iPhone 17 đầu tiên sau nhiều giờ chờ đợi Từ 8 giờ ngày 19/9, khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận iPhone 17, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường mở bán sớm nhất thế giới.