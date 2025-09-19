Hacker lợi dụng sự kiện ra mắt iPhone 17 mới để lừa đảo người dùng

Hãng bảo mật Kaspersky ngày 19/9 phát đi thông báo cho biết hãng đã ghi nhận sự gia tăng đột biến của các chiêu trò lừa đảo lợi dụng sức nóng từ sự kiện ra mắt “táo khuyết” mới.

Một trong những chiêu thức phổ biến là các trang web giả mạo Apple Store đánh lừa người dùng bằng lời chào mời đặt trước iPhone 17 “trước khi hết hàng.” Khi khách hàng nhập thông tin thanh toán, kẻ gian sẽ đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng thay vì thực hiện giao dịch thật.

Ngoài ra, kẻ gian còn tung ra các chương trình xổ số giả mạo với lời hứa tặng iPhone miễn phí cho người trúng thưởng. Chúng yêu cầu người tham gia hoàn thành khảo sát, cung cấp thông tin cá nhân (như email, số điện thoại...) và nộp một khoản phí giao hàng hoặc phí dịch vụ. Để tăng tính thuyết phục, các trang lừa đảo này thậm chí gắn thêm phần bình luận giả mạo của “người dùng” khẳng định họ đã nhận được phần thưởng, khiến nạn nhân càng dễ tin tưởng và sa bẫy.

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn quảng cáo cơ hội trở thành những “người đầu tiên trải nghiệm” iPhone 17. Chiêu trò này nhắm đến nhóm người dùng am hiểu công nghệ, dẫn dụ họ cung cấp thông tin liên hệ, địa chỉ giao hàng và nộp một khoản phí vận chuyển để đổi lấy "thiết bị dùng thử sớm."

Tuy nhiên, thực tế không có bất cứ sản phẩm nào được gửi đi. Thay vào đó, nạn nhân sẽ phải nhận về hàng loạt email rác, hoặc trở thành mục tiêu của các chiến dịch lừa đảo tinh vi tiếp theo.

Một trang web lừa đảo sử dụng chiêu trò "quà tặng kỷ niệm" iPhone. (Nguồn: Kaspersky)

"Tội phạm mạng luôn biết cách tận dụng sức nóng từ các đợt ra mắt sản phẩm lớn, biến sự háo hức của người dùng thành cơ hội để đánh cắp dữ liệu. Theo quan sát của chúng tôi, những chiêu lừa thức lừa đảo đang ngày càng trở nên tinh vi hơn, không chỉ còn là các email giả mạo sơ sài, mà đã được cải tiến thành các website với thiết kế giao diện tương tự những trang web chính thống. Người dùng cần đặt sự cảnh giác lên hàng đầu, luôn kiểm chứng thông tin, thay vì hành động theo cảm tính, để tránh trở thành nạn nhân của các mối đe dọa này," bà Tatyana Shcherbakova, chuyên gia của Kaspersky nhận định.

Hãng bảo mật này cũng khuyến nghị người dùng chỉ mua iPhone 17 từ nguồn chính thức; luôn kiểm tra đường dẫn, cẩn trọng trước các ưu đãi đáng ngờ; không chia sẻ dữ liệu cá nhân để nhận quà “miễn phí”; bật xác thực đa yếu tố và theo dõi tài khoản./.

