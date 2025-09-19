Người dùng Việt Nam hào hứng nhận iPhone 17, iPhone Air sớm

Công nghệ
Sản phẩm mới
Đúng 8 giờ sáng ngày 19/9/2025, hàng trăm cửa hàng thuộc các đại lý phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam đã đồng loạt giao máy cho khách. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm nhưng do chênh lệch múi giờ nên thâm chí phân phối iPhone trước cả Mỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đúng 8 giờ sáng ngày 19/9/2025, hàng trăm cửa hàng thuộc các đại lý phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam đã đồng loạt giao máy cho khách. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm nhưng do chênh lệch múi giờ nên thâm chí phân phối iPhone trước cả Mỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận tại cửa hàng CellphoneS khu vực Đại Cồ Việt (Hà Nội), ngay từ sáng sớm, các khách hàng đã có mặt tại các cửa hàng để chờ nhận iPhone 17 Series. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ghi nhận tại cửa hàng CellphoneS khu vực Đại Cồ Việt (Hà Nội), ngay từ sáng sớm, các khách hàng đã có mặt tại các cửa hàng để chờ nhận iPhone 17 Series. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện CellphoneS cho biết đã mở bán iPhone 17 và iPhone Air chính hãng đến cho hơn 20.000 khách đặt trước từ 8 giờ sáng 19/9 tại đồng loạt 150 cửa hàng toàn quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện CellphoneS cho biết đã mở bán iPhone 17 và iPhone Air chính hãng đến cho hơn 20.000 khách đặt trước từ 8 giờ sáng 19/9 tại đồng loạt 150 cửa hàng toàn quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện hệ thống CellphoneS cho biết đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện hệ thống CellphoneS cho biết đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện CellphoneS cũng nhấn mạnh, trong số các khách hàng khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air. iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng tại CellphoneS. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản 'hot' năm nay là màu Cam Vũ Trụ trên dòng sản phẩm Pro. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện CellphoneS cũng nhấn mạnh, trong số các khách hàng khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air. iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng tại CellphoneS. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản 'hot' năm nay là màu Cam Vũ Trụ trên dòng sản phẩm Pro. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh dòng Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng có sức hút lớn. Đại diện CellphoneS cho biết, sản phẩm iPhone Air là một sản phẩm đột phá năm nay, tại CellphoneS đang ghi nhận tỷ trọng người dùng quan tâm đến sản phẩm rất khả quan. Dự báo sự quan tâm sẽ còn tăng nhiều sau khách hàng được trải nghiệm trên tay sản phẩm khi sản phẩm chính thức mở bán ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên cạnh dòng Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng có sức hút lớn. Đại diện CellphoneS cho biết, sản phẩm iPhone Air là một sản phẩm đột phá năm nay, tại CellphoneS đang ghi nhận tỷ trọng người dùng quan tâm đến sản phẩm rất khả quan. Dự báo sự quan tâm sẽ còn tăng nhiều sau khách hàng được trải nghiệm trên tay sản phẩm khi sản phẩm chính thức mở bán ở Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hệ thống này cũng ghi nhận lượng khách hàng đặt trước iPhone 17 quan tâm phiên bản màu Xanh lam khói và Tím oải hương. Trong khi iPhone Air phiên bản màu Xanh da trời chiếm đa số lượng khách hàng đặt cọc và quan tâm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hệ thống này cũng ghi nhận lượng khách hàng đặt trước iPhone 17 quan tâm phiên bản màu Xanh lam khói và Tím oải hương. Trong khi iPhone Air phiên bản màu Xanh da trời chiếm đa số lượng khách hàng đặt cọc và quan tâm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đại lý ShopDunk khu vực Aeonmall Long Biên (Hà Nội) trong 1 giờ đầu sáng 19/9, toàn hệ thống ShopDunk giao được 3.000 máy cho người dùng, trong đó nhiều nhất là phiên bản iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ chiếm 89% số máy được giao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại đại lý ShopDunk khu vực Aeonmall Long Biên (Hà Nội) trong 1 giờ đầu sáng 19/9, toàn hệ thống ShopDunk giao được 3.000 máy cho người dùng, trong đó nhiều nhất là phiên bản iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ chiếm 89% số máy được giao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện ShopDunk cho biết: “Việc Việt Nam lần đầu tiên được Apple đưa vào nhóm Tier 1 vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các nhà bán lẻ. Dù phải chuẩn bị gấp rút hơn bao giờ hết để sẵn sàng đồng bộ với các thị trường lớn như Mỹ và Singapore." (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện ShopDunk cho biết: “Việc Việt Nam lần đầu tiên được Apple đưa vào nhóm Tier 1 vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các nhà bán lẻ. Dù phải chuẩn bị gấp rút hơn bao giờ hết để sẵn sàng đồng bộ với các thị trường lớn như Mỹ và Singapore." (Ảnh: PV/Vietnam+)
"Nhưng cũng nhờ vậy, người dùng Việt sẽ được nhận máy sớm nhất, đúng ngày mở bán toàn cầu, sự quan tâm từ cộng đồng đang rất cao, tạo động lực để các nhà bán lẻ đẩy hết tốc lực nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất có thể," đại diện đơn vị này cho biết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
"Nhưng cũng nhờ vậy, người dùng Việt sẽ được nhận máy sớm nhất, đúng ngày mở bán toàn cầu, sự quan tâm từ cộng đồng đang rất cao, tạo động lực để các nhà bán lẻ đẩy hết tốc lực nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất có thể," đại diện đơn vị này cho biết. (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Ghi nhận tại hệ thống, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là ‘át chủ bài’. Trong đó, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm tới 85% tổng đơn đặt, vượt xa các lựa chọn còn lại. Đây là tín hiệu cho thấy người dùng Việt luôn săn đón những phiên bản màu mới lạ và khác biệt," đại diện đơn vị này tiết lộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Ghi nhận tại hệ thống, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là ‘át chủ bài’. Trong đó, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm tới 85% tổng đơn đặt, vượt xa các lựa chọn còn lại. Đây là tín hiệu cho thấy người dùng Việt luôn săn đón những phiên bản màu mới lạ và khác biệt," đại diện đơn vị này tiết lộ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện ShopDunk cho cho biết, điểm thú vị của năm nay là sự xuất hiện của iPhone 17 Air. Ngay trong giai đoạn đặt trước, phiên bản màu Xanh Da Trời đã chiếm 50% lựa chọn, theo sau là màu Vàng Nhạt với 40%. Điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt: người dùng Việt ngày càng quan tâm đến những mẫu máy mỏng nhẹ, thời trang, bên cạnh dòng iPhone Pro Max truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện ShopDunk cho cho biết, điểm thú vị của năm nay là sự xuất hiện của iPhone 17 Air. Ngay trong giai đoạn đặt trước, phiên bản màu Xanh Da Trời đã chiếm 50% lựa chọn, theo sau là màu Vàng Nhạt với 40%. Điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt: người dùng Việt ngày càng quan tâm đến những mẫu máy mỏng nhẹ, thời trang, bên cạnh dòng iPhone Pro Max truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sáng 19/9, Di Động Việt chính thức mở bán iPhone 17, iPhone Air trên toàn hệ thống và tiến hành trả hàng cho khách đã đặt cọc. Theo ghi nhận, giai đoạn mở đặt cọc, hệ thống này đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sáng 19/9, Di Động Việt chính thức mở bán iPhone 17, iPhone Air trên toàn hệ thống và tiến hành trả hàng cho khách đã đặt cọc. Theo ghi nhận, giai đoạn mở đặt cọc, hệ thống này đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện đơn vị này cho biết, có đến 65% khách hàng lựa chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng bốn dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn phiên bản màu Cam Vũ Trụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại diện đơn vị này cho biết, có đến 65% khách hàng lựa chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng bốn dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn phiên bản màu Cam Vũ Trụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với các model khác, hiện khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 50% lựa chọn. 11% khách chọn iPhone 17, màu Tím Oải Hương được chọn nhiều nhất - khoảng 37%. Và 4% lương khách chọn iPhone Air, màu Trắng Mây chiếm 36% lựa chọn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Với các model khác, hiện khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 50% lựa chọn. 11% khách chọn iPhone 17, màu Tím Oải Hương được chọn nhiều nhất - khoảng 37%. Và 4% lương khách chọn iPhone Air, màu Trắng Mây chiếm 36% lựa chọn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại FPT Shop để chờ đón siêu phẩm mới này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngay từ sáng sớm, đông đảo khách hàng đã có mặt tại FPT Shop để chờ đón siêu phẩm mới này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ trong ngày mở bán đầu tiên, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thế hệ iPhone mới tại thị trường Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: “Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn ‘sốt’ trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ. Là đối tác ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, hệ thống luôn chú trọng đảm bảo nguồn cung, nỗ lực đưa sản phẩm về sớm và đầy đủ, để khách hàng nhanh chóng sở hữu những chiếc iPhone mới cùng trải nghiệm mua sắm tin cậy và trọn vẹn.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: “Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn ‘sốt’ trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ. Là đối tác ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, hệ thống luôn chú trọng đảm bảo nguồn cung, nỗ lực đưa sản phẩm về sớm và đầy đủ, để khách hàng nhanh chóng sở hữu những chiếc iPhone mới cùng trải nghiệm mua sắm tin cậy và trọn vẹn.” (Ảnh: PV/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Người dùng Việt Nam hào hứng nhận iPhone 17, iPhone Air sớm

Hàng trăm cửa hàng thuộc các đại lý phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam đã đồng loạt giao máy cho khách từ sáng 19/9. Việt Nam là một trong những địa điểm phân phối iPhone sớm nhất thế giới.

Minh Sơn
Theo dõi VietnamPlus
#iPhone 17 Việt Nam #bán sớm iPhone 2025 #đặt hàng iPhone chính hãng #Apple iPhone Air Việt Nam #giao hàng iPhone sớm #mẫu iPhone mới 2025 #màu sắc iPhone 17 #đại lý iPhone Việt Nam #xu hướng người dùng iPhone #siêu phẩm iPhone 17 Pro Max #iphone 17 #giá iphone 17 #cellphoneS #di động việt #shopdunk

Tin liên quan