Người dùng Việt Nam hào hứng nhận iPhone 17, iPhone Air sớm
Hàng trăm cửa hàng thuộc các đại lý phân phối iPhone chính hãng tại Việt Nam đã đồng loạt giao máy cho khách từ sáng 19/9. Việt Nam là một trong những địa điểm phân phối iPhone sớm nhất thế giới.
