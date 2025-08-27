Apple thông báo sắp trình làng iPhone 17 Air siêu mỏng

Ngày 26/7, Apple thông báo sẽ ra mắt iPhone 17 trong sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 9/9 giờ địa phương tại trụ sở công ty ở bang California (Mỹ).

Tại sự kiện, Apple dự kiến “trình làng” dòng sản phẩm iPhone 17, trong đó đáng chú ý là mẫu hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng.

Ngoài ra, các phiên bản quen thuộc như iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng sẽ được giới thiệu.

Mẫu iPhone 17 Pro được kỳ vọng sẽ có thiết kế bền bỉ hơn với khung nhôm và hệ thống camera sau được thiết kế lại hoàn toàn.

Tất cả các mẫu iPhone mới đều được trang bị chip A19 hoặc A19 Pro, đồng thời lần đầu tiên hỗ trợ màn hình ProMotion (công nghệ trước đây chỉ dành cho dòng Pro và Pro Max).

Cũng tại sự kiện trên, Apple sẽ công bố Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và phiên bản giá rẻ Apple Watch SE 3.

Dự kiến, Apple sẽ thông báo ngày phát hành chính thức của hệ điều hành iOS 26, iPadOS 26 và macOS Tahoe vào đầu tháng 9 tới, trùng với dịp ra mắt iPhone 17./.

Rời Trung Quốc, Apple lần đầu tiên sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ Sau COVID-19 và sức ép thuế quan, Apple chính thức đặt cược lớn vào Ấn Độ, nơi vừa có thị trường nội địa khổng lồ vừa nhận được ưu đãi sản xuất mạnh mẽ.