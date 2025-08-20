Lần đầu tiên trong lịch sử, Apple sản xuất iPhone bên ngoài Trung Quốc

Apple dự kiến tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược toàn cầu khi công bố sẽ sản xuất toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17 - bao gồm cả phiên bản Pro cao cấp, tại các nhà máy đặt tại Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ iPhone thế hệ mới được lắp ráp bên ngoài Trung Quốc ngay từ ngày đầu ra mắt.

Động thái này không chỉ là sự chuyển dịch về địa lý sản xuất, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Apple đang “hạn chế” phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thực chất, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động.

Chiến lược giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc không phải là điều mới mẻ với Apple. Từ sau đại dịch COVID-19 và sự gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng vào năm 2020, tập đoàn có trụ sở tại Cupertino (California, Mỹ) đã bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại mô hình sản xuất “tập trung một điểm."

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Apple tiếp tục đối mặt với áp lực lớn khi chính quyền Mỹ áp thuế quan cao đối với các sản phẩm công nghệ sản xuất tại Trung Quốc. Dù iPhone từng được miễn một số loại thuế, tập đoàn vẫn dự kiến phải gánh chịu thiệt hại lên tới 1,1 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại nếu không chuyển hướng sản xuất.

Sự dịch chuyển sang Ấn Độ - nơi chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình “Make in India” và cung cấp ưu đãi sản xuất cho các tập đoàn công nghệ, trở thành một lựa chọn chiến lược mang tính sống còn.

Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple hiện đã phân bổ việc sản xuất toàn bộ dòng iPhone 17 cho 5 nhà máy tại Ấn Độ, trong đó hai cơ sở chủ lực đóng vai trò then chốt là nhà máy của Tata Group tại Hosur (Tamil Nadu) dự kiến đảm nhiệm gần 50% sản lượng iPhone sản xuất tại Ấn Độ trong hai năm tới, đánh dấu bước tiến lớn trong mối quan hệ đối tác giữa Apple và các tập đoàn nội địa Ấn Độ và nhà máy Foxconn gần sân bay Bengaluru đang hoạt động tối đa công suất nhằm đảm bảo các lô hàng iPhone phục vụ thị trường Mỹ và châu Âu ngay từ ngày đầu ra mắt.

Từ tháng 4-7/2025, xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ đã đạt 7,5 tỷ USD, so với 17 tỷ USD trong cả năm tài khóa 2024-2025 - một con số thể hiện rõ tốc độ tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng dài hạn của "cứ điểm vàng" mới trong chiến lược của Apple.

Việc Apple đưa toàn bộ iPhone 17 ra khỏi Trung Quốc để lắp ráp tại Ấn Độ là tín hiệu mạnh mẽ cho toàn ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng.

Các nhà sản xuất linh kiện, đối tác phần cứng và thậm chí cả các công ty logistics toàn cầu giờ đây đang điều chỉnh kế hoạch đầu tư theo hướng ưu tiên Ấn Độ, một quốc gia vừa có quy mô thị trường nội địa lớn, vừa có chi phí nhân công cạnh tranh.

Quyết định sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ là minh chứng cho sự chuyển dịch đang diễn ra trong cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Apple, với vai trò là người dẫn dắt xu hướng, đang thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành công nghệ thế giới: sản xuất phân tán, địa chính trị thích ứng và tối ưu hóa lợi thế địa phương.

Với tiềm năng công nghệ, lực lượng lao động trẻ và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, Ấn Độ đang dần trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của thế giới - không chỉ cho Apple, mà cho cả tương lai của ngành điện tử toàn cầu./.

