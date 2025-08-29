Dấu ấn khoa học công nghệ tại triển lãm "Thành tựu đất nước"

Triển lãm “Thành tựu đất nước” trong khuôn khổ chương trình “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã trở thành tâm điểm chú ý bởi những dấu ấn nổi bật của khoa học công nghệ.

Triển lãm “Thành tựu đất nước” trong khuôn khổ chương trình “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi quy mô lớn chưa từng có mà còn bởi dấu ấn nổi bật của công nghệ. Những thành tựu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng là robot hình người do VinMotion, đơn vị thuộc tập đoàn Vingroup, phát triển. Với khả năng di chuyển linh hoạt, vẫy tay chào và giao tiếp cùng khách tham quan, robot đã tạo nên sự thích thú cho nhiều người.

Đáng chú ý, lĩnh vực pháp luật cũng được ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người dân. Hệ thống AI được giới thiệu có thể giải đáp nhanh chóng các câu hỏi thường gặp, từ thủ tục hành chính, đất đai, hôn nhân cho tới quyền lợi lao động.

Các gian hàng khác cũng đem đến nhiều ứng dụng mới, từ UAV, robot, đến các thiết bị hỗ trợ sản xuất, dịch vụ. Mỗi lĩnh vực thể hiện sự chủ động thử nghiệm công nghệ nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của xã hội trong thời kỳ số hóa.

Trải nghiệm thực tế ảo (VR, AR) cũng thu hút đông đảo công chúng, mang đến trải nghiệm chân thực, tạo cầu nối cảm xúc giữa hiện tại và quá khứ.

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 230 gian hàng của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp. Các sản phẩm, công nghệ và mô hình trưng bày vừa khẳng định bước tiến của Việt Nam, vừa truyền tải thông điệp về một quốc gia vững vàng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên đổi mới sáng tạo./.