Đến triển lãm thành tựu đất nước, hòa mình vào dòng chảy văn hóa Việt Nam

Từ những nhạc cụ dân tộc truyền thống, những chiếc mặt nạ tuồng, đến trường quay ảo, sàn đấu game… tất cả hòa quyện trong không gian chung của 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” (Đông Anh, Hà Nội).

Mỗi ngành ngành công nghiệp văn hóa với những dấu ấn đột phá, được khắc họa rõ nét tại trưng bày “Sáng tạo để kiến thiết.”

Diện mạo mới của công nghiệp văn hóa

Triển lãm thành tựu đất nước là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, tái hiện hành trình của đất nước trải dài trong 80 năm qua. Ngành Văn hóa được ưu ái dành riêng cho Nhà triển lãm khối A để phô diễn những thành tựu của ngành, đóng góp vào bức tranh phát triển chung của đất nước.

Không gian quảng bá, giới thiệu nghệ thuật tuồng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Từ nay đến ngày 5/9, các nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống quốc gia… mang đến cho công chúng những tiết mục trình diễn nghệ thuật hấp dẫn, từ các trích đoạn cải lương, chèo, tuồng, kịch nói nổi tiếng, đến biểu diễn dân ca quan họ, xiếc…

“Bức tranh” thành tựu 12 ngành công nghiệp văn hóa được phác họa gồm: Quảng cáo; Kiến trúc; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Truyền hình và Phát thanh; Du lịch văn hóa.

Các gian trưng bày được thiết kế như một dòng chảy văn hóa liên tục, từ cội nguồn truyền thống đến sáng tạo hiện đại, kết nối các ngành công nghiệp văn hóa thành một hệ sinh thái sống động, có tính liên kết giữa các ngành công nghiệp văn hóa.

Du lịch văn hóa là một trong những ngành trọng tâm của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Tại gian trưng bày Nghệ thuật biểu diễn, các nghệ sỹ còn tổ chức trình diễn, giới thiệu nhạc cụ truyền thống, trình diễn các làn điệu dân ca dân tộc như hát Then, đàn Tính, biểu diễn nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, biểu diễn xiếc… góp phần đưa nghệ thuật biểu diễn đến gần hơn với công chúng.

Gian trưng bày Điện ảnh Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Tại đây, bên cạnh việc có thể được xem miễn phí 50 bộ phim Việt, công chúng đến gian trưng bày còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công nghệ điện ảnh hiện đại, từ motion capture, bối cảnh dựng bằng màn hình xanh, cho tới thực tế ảo (VR). Nhiều bạn trẻ thích thú khi có thể “hóa thân” thành người lính, nhân vật cổ trang hay nhân vật hoạt hình… khi tham quan gian “Phim trường số.”

Khu vực giới thiệu cổ phục của nhà thiết kế Mai Lâm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đặc biệt, đoàn phim “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh” (do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch) mang đến một không gian đặc biệt, nơi lịch sử được tái hiện một cách sống động và đầy cảm hứng.

Khán giả được trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa, kiến trúc, phục trang, binh khí và võ thuật thời nhà Đinh, lịch sử của mặt nạ tuồng thông qua những hiện vật được phỏng dựng công phu, thể hiện sự nỗ lực tìm tòi của ekip sản xuất với sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chạm tay vào lịch sử, lắng nghe những âm vang bất diệt của cha ông và cảm nhận niềm tự hào dân tộc.

Trong buổi triển lãm lần này, đoàn làm phim đồng hành cùng nhà thiết kế Mai Lâm giới thiệu bộ tranh thêu “Vườn mai” và một số bộ cổ phục sử dụng trong phim.

Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long dẫn đầu đoàn diễu hành cổ phục. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong ngày khai mạc 28/8, buổi diễu hành cổ phục do Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long dẫn đầu đã tạo thêm không khí vốn đã hào hùng của triển lãm.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, không gian của “Hộ linh tráng sỹ” tại triển lãm là lời khẳng định mạnh mẽ rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà còn sống động, truyền cảm hứng qua nghệ thuật. Đó là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, là ngọn lửa thắp lên niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu nghệ thuật, yêu lịch sử Việt Nam.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông điệp mà nội dung trưng bày muốn khẳng định là sự phát triển vượt bậc, đột phá trong một số lĩnh vực của công nghiệp văn hóa, tạo động lực nội sinh cho nền kinh tế quốc gia.

Công nghiệp văn hóa - động lực nội sinh

Triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa là dịp để công chúng khám phá, hình dung rõ nét và hòa mình vào nhịp sống sôi động của dòng chảy văn hóa sáng tạo Việt Nam. Bên cạnh đó, còn khẳng định công nghiệp văn hóa là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như khai thác, tối ưu tài sản trí tuệ, giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm dịch vụ công nghiệp văn hóa đa dạng, chất lượng cao.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết các nghệ sỹ xiếc Việt Nam tự hào khi được tham gia khối nghệ thuật biểu diễn tại triển lãm lần này.

Khu vực trải nghiệm game hấp dẫn đông đảo bạn trẻ tham quan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với các tiết mục biểu diễn xiếc hấp dẫn trong thời gian diễn ra triển lãm, các nghệ sỹ mong muốn gửi gắm đến khán giả trong nước và quốc tế sự sáng tạo độc đáo, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống gắn với khát khao bước vào kỷ nguyên mới, để các nghệ sỹ có hành trang bước vào hành trình công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

“Hy vọng với sự đầu tư và định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, công nghiệp văn hóa của chúng ta ngày càng phát triển, các nghệ sỹ yên tâm cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của văn hóa và hành trình lan tỏa văn hóa đến với thế giới,” Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm văn hóa Việt. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cùng chung cảm xúc đó.

“Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi nghệ thuật kịch có một không gian quảng bá, giới thiệu tại đây. Đây là cơ hội để chúng tôi quảng bá kịch nói và các loại hình nghệ thuật khác đến đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế,” nghệ sỹ chia sẻ.

Với đạo diễn Phi Tiến Sơn (“Em còn nhớ hay em đã quên,” “Lưới trời,” “Đào, phở và piano”), ông xúc động khi chứng kiến hành trình phát triển của công nghiệp điện ảnh được thể hiện tại triển lãm.

Phim trường số là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại khu vực giới thiệu ngành Điện ảnh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Đến đây, khách tham quan hiểu hơn về điện ảnh với kỹ thuật quay phim, những thiết bị hiện đại, trường quay ảo, phim trường số… những thứ mà thế hệ của chúng tôi nằm mơ cũng không có được,” đạo diễn bày tỏ.

Phát triển công nghiệp văn hóa là xu thế đang diễn ra mạnh mẽ, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc tổ chức giới thiệu những kết quả đạt được và xu hướng phát triển của 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Triển lãm thành tựu đất nước giúp cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sáng tạo và công chúng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội và bối cảnh hội nhập hiện nay./.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Ấn tượng về 12 ngành công nghiệp văn hóa Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết không gian triển lãm về 12 ngành công nghiệp văn hóa thể hiện những nội dung nổi bật, ấn tượng nhất về gameshow, thời trang, điện ảnh...

Nghệ nhân Khứ Thị Mảy, người Mông ở Hà Giang trình diễn kỹ thuật dệt lanh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)