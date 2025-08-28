Các gian hàng đặc sắc tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Triển lãm với không gian, nội dung trưng bày lớn nhất từ trước tới nay lên tới 260.000 m2 và hàng loạt chương trình, hoạt động đặc sắc hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.