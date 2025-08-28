Các gian hàng đặc sắc tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Văn hóa
Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8-5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Đài tiếng nói Việt Nam VOV. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Báo Nhân dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Triển lãm được chia thành ba phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", gồm 6 không gian "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm Cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc". (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Bộ Công an. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian triển lãm của ngành Bưu chính - Viễn thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
VinMotion - robot hình người 'Made in Vietnam' cũng đầu tiên ra mắt tại triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại triển lãm cũng sẽ có các không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều diễn đàn và hội thảo sẽ được tổ chức như "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số", "Vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian trưng bày của Tập đoàn TH. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các gian hàng đặc sắc tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Triển lãm với không gian, nội dung trưng bày lớn nhất từ trước tới nay lên tới 260.000 m2 và hàng loạt chương trình, hoạt động đặc sắc hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.

Minh Sơn
