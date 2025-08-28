Các gian hàng đặc sắc tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
Triển lãm với không gian, nội dung trưng bày lớn nhất từ trước tới nay lên tới 260.000 m2 và hàng loạt chương trình, hoạt động đặc sắc hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.
#Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm #Triển lãm quốc gia Hà Nội 2025 #Gian hàng doanh nghiệp Việt Nam #Chương trình chuyển đổi số Việt Nam #Không gian trưng bày công nghệ hiện đại #Hành trình phát triển đất nước Việt Nam #Triển lãm văn hóa chính trị Việt Nam #Các hoạt động và hội thảo tại triển lãm #Đầu tàu kinh tế Việt Nam #Robot VinMotion Made in Vietnam #triển lãm thành tựu 80 năm #triển lãm