Triển lãm thành tựu đất nước: Ngành Xây dựng kiến tạo, kết nối, vươn mình

Tham dự Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc," ngành Xây dựng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, kiến tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc kiến thiết đất nước, kết nối hạ tầng, không gian và con người, góp phần định hình diện mạo Quốc gia, để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hạ tầng đi trước mở đường phát triển, kiến tạo

Diễn ra từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9/2025, tại Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm, Bộ Xây dựng đã chủ trì giới thiệu, trưng bày thành tựu của ngành tại 2 phân khu gồm: “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời.”

Với chủ đề “Kiến tạo-kết nối-vươn mình,” phân khu “Kiến tạo phát triển” được tổ chức trên mặt bằng diện tích 480m2, giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, nổi bật của ngành Xây dựng gắn với sự nghiệp bảo vệ, kiến tạo, xây dựng, phát triển đất nước trong 80 năm trên các lĩnh vực như xây dựng dân dụng, công nghiệp, phát triển hạ tầng, giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không); quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng…

Trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước, ngành Xây dựng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, kiến tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc kiến thiết đất nước, kết nối hạ tầng, không gian và con người, góp phần định hình diện mạo quốc gia. Với tầm nhìn đổi mới và hội nhập, ngành Xây dựng phát triển mạnh mẽ, tiếp thu, làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phân khu triển lãm riêng của ngành Xây dựng lấy biểu tượng cây cầu dây văng minh họa cho cầu Rạch Miễu, Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Nhật Tân… những cây cầu thế kỷ biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập của ngành Xây dựng; thể hiện trình độ năng lực làm chủ khoa học công nghệ, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Xây dựng Việt Nam.

"Tôn vinh những thành tựu nổi bật của đất nước trên mọi lĩnh vực" Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” mang đến công chúng một bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Khu trưng bày thành tựu về hạ tầng giao thông-xây dựng khẳng định vai trò hạ tầng đi trước mở đường phát triển, kiến tạo nên những tuyến đường, cây cầu, cảng biển, sân bay, tuyến metro… vươn dài khắp đất nước đã góp phần kết nối vùng miền, hạ tầng kỹ thuật đô thị chuyển mình mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến, không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên bằng trí tuệ và công nghệ Việt Nam, hướng tới một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh và hiện đại vào năm 2045.

Trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước, ngành Xây dựng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, kiến tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc kiến thiết đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khu trưng bày thành tựu về quy hoạch-kiến trúc, phát triển đô thị-nhà ở trưng bày bản đồ, mô hình, hình ảnh, thông tin... thể hiện công tác quy hoạch phủ kín 100% các tỉnh, thành phố, làm cơ sở để phát triển không gian đô thị-nông thôn bền vững.

Khu trưng bày thành tựu về quản lý Nhà nước-hoàn thiện thể chế-chuyển đổi số ngành Xây dựng sẽ thể hiện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật đạt nhiều đột phá trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, gắn quản lý với khuyến khích sáng tạo và khơi thông nguồn lực; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh; tăng cường phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết-địa phương làm-địa phương chịu trách nhiệm”.

Nhờ ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại, khu trưng bày thành tựu về công nghệ, vật liệu xây dựng sẽ giới thiệu đến khách tham quan nhiều công nghệ tiên tiến như vật liệu mới, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ tái chế mặt đường, thi công cầu hầm hiện đại, mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống giao thông thông minh (ITS) đã được áp dụng rộng rãi, giúp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu chi phí.

Mãn nhãn với dàn máy bay từ quá khứ đến hiện tại

Phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời” có diện tích không gian trưng bày khoảng 10.000m2; trong đó khu vực nhà giàn khoảng 5.000m2 giới thiệu, trưng bày những thành tựu của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam qua 80 năm. Phân khu này sẽ là “điểm nhấn” của Triển lãm bởi sự hoành tráng về quy mô, nội dung, sản phẩm trưng bày hấp dẫn, phong phú và mang biểu tượng, ý nghĩa chính trị, kinh tế-xã hội sâu sắc.

Không gian ngoài trời được sắp đặt 4 mô hình tàu bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập nước, cho đến quá trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ và tiến đến giai đoạn khát vọng hình thành một nền công nghiệp hàng không của Việt Nam bao gồm: tàu bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tàu bay Airbus A320 được trưng bày để thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại tàu bay hiện đại thế hệ mới; tàu bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất; tàu bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế-xã hội, dịch vụ du lịch, tìm kiếm cứu nạn…

Chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 được sử dụng phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chở Bác Hồ được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Không gian triển lãm nhà giàn được thiết kế tổng thể theo hình tượng Chim Lạc là một hình tượng nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam. Tư thế dang cánh, bay lên trời là biểu hiện cho ước mơ vươn lên, khát vọng tự do và nối kết trời-đất.

Trong không gian triển lãm nhà giàn với sự tham gia của 10 doanh nghiệp hàng không, được thể hiện như dây chuyền phục vụ tại cảng hàng không (từ khâu check-in, kiểm soát an ninh, cửa ra tàu bay và các không gian phục vụ công cộng tại nhà ga…).

Các doanh nghiệp trưng bày các mô hình, trang thiết bị hiện đại của ngành hàng không, kết hợp là những ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hàng không dân dụng, đồng thời sẽ kết hợp những sản phẩm trải nghiệm cho du khách như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng đài kiểm soát không lưu, trưng bày những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nội thất tàu bay, linh kiện kỹ thuật và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên sâu…

“Triển lãm thành tựu ngành Xây dựng không chỉ là minh chứng cho tầm vóc, vị thế của ngành sau 80 năm, mà còn là khẳng định mạnh mẽ của toàn ngành Xây dựng, mở ra một hành trình mới không ngừng phấn đấu, tạo đà, tạo thế, tạo lực bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh./.

Hàng không Việt với khát vọng bầu trời tại Triển lãm thành tựu đất nước Các doanh nghiệp sẽ trưng bày quá trình hình thành phát triển, những thành tựu nổi bật của ngành Hàng không Việt Nam, của các hãng hàng không tại Triển lãm thành tựu đất nước.