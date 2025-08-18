Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam: Kiến tạo và phát triển

Ngày 18/8, Bộ Tài chính đã thông tin chi tiết về gian trưng bày trọng tâm tại Triển lãm Thành tựu Kinh tế-Xã hội Việt Nam năm 2025 - Sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện trọng đại, gian trưng bày rộng 680m2 của Bộ Tài chính với chủ đề “80 năm Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và phát triển” hứa hẹn sẽ đưa công chúng bước vào một hành trình đầy tự hào, khám phá những đóng góp then chốt của ngành trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển đất nước.

Ngay tại không gian Khánh tiết, biểu trưng “80 năm ngành Tài chính Việt Nam” sẽ được đặt trang trọng và mở đầu cho hành trình khám phá. Điểm nhấn là khối trưng bày “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Tài chính” được bố trí chính giữa, khắc họa sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đối với sự phát triển của ngành đồng thời khẳng định vai trò trọng yếu của tài chính trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình “Kiến tạo phát triển” thể hiện qua ba chủ đề trọng tâm. Chủ đề đầu tiên “Trí tuệ - Bản lĩnh” sẽ đưa khách tham quan ngược dòng lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư - tiền thân quan trọng của ngành Tài chính hiện đại. Các tư liệu quý giá như Sắc lệnh số 78/SL năm 1945 về thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, Sắc lệnh số 68/SL năm 1950 thành lập Ban Kinh tế Chính phủ, hay Nghị quyết thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia năm 1955, sẽ minh chứng cho sự ra đời trong gian khó của ngành. Những hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân, đoàn xe đạp chi viện Điện Biên Phủ, hay các công trình biểu tượng (như Thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long) cùng các dấu ấn trong thời kỳ Đổi mới sẽ làm nổi bật vai trò tiên phong của công tác kế hoạch và đầu tư trong việc xây dựng cơ sở vật chất, chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế và hội nhập mạnh mẽ của đất nước.

Chủ đề thứ hai, “Tự hào Tài chính Việt Nam” tập trung khắc họa chặng đường phát triển đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào của ngành Tài chính. Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành đã tham mưu nhiều biện pháp đột phá như “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” và phát hành “Giấy bạc Cụ Hồ” để kịp thời huy động nguồn lực, khẳng định chủ quyền tài chính quốc gia. Các sắc lệnh, lời hiệu triệu của Bộ trưởng Lê Văn Hiến, cùng di tích Nhà máy in tiền Chi Nê… sẽ tái hiện một thời kỳ gian khổ mà hào hùng. Sau năm 1954, ngành Tài chính tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cải cách chế độ thuế khóa, huy động nguồn lực qua công trái, xổ số kiến thiết đồng thời đảm bảo tối đa chi viện cho miền Nam. Đặc biệt, Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam đã vượt qua vô vàn khó khăn, hy sinh để đảm bảo tài chính cho cuộc chiến đấu thống nhất đất nước. Bước vào giai đoạn mở cửa và hội nhập quốc tế từ năm 1986, tài chính trở thành công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Các cột mốc quan trọng như đàm phán xử lý nợ tại Câu lạc bộ Paris, việc chuyển giao các tổng cục (Hải quan, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán) về Bộ Tài chính hay các hoạt động hợp tác quốc tế sâu rộng, đều thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh vượt trội của ngành.

Chủ đề cuối cùng, “Tài chính Việt Nam: Kiến tạo và phát triển” sẽ trình bày những đột phá lớn của ngành trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Khách tham quan sẽ được giới thiệu về cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài chính cùng những thành tựu nổi bật trong việc kiến tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Vietnam+)

Điểm nhấn là các thành tựu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FII), với các biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng, cùng hình ảnh các hội nghị xúc tiến đầu tư, khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu. Triển lãm cũng làm rõ những nỗ lực và quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới sự minh bạch, bền vững và hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính toàn cầu.

Ngành Tài chính đặc biệt tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng nền tài chính số. Các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Thuế (Hóa đơn điện tử, eTax Mobile), Hải quan (Hải quan số, thông minh, máy soi container), Kho bạc Nhà nước (dịch vụ công trực tuyến, không tiền mặt) đều được trình bày rõ nét, thể hiện sự hiện đại hóa mạnh mẽ và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Gian trưng bày cũng nêu bật vai trò của ngành Tài chính là “người gác cổng cho nền kinh tế” thông qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Quy mô thu Ngân sách Nhà nước không ngừng lớn mạnh khi lần đầu tiên vượt 2 triệu tỷ đồng, qua đó đảm bảo chi cho quốc phòng, an ninh, an sinh và phúc lợi xã hội.

Sự ra đời và phát triển của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với vai trò dẫn dắt, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cùng tầm nhìn chiến lược về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, cũng là những nội dung quan trọng được giới thiệu. Bên cạnh đó, các nỗ lực trong việc xây dựng thị trường carbon, phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26, thể hiện trách nhiệm quốc gia với biến đổi khí hậu, sẽ được trình bày chi tiết.

Gian trưng bày còn nhấn mạnh vai trò hợp tác và hội nhập sâu rộng của ngành Tài chính với kinh tế quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và các hoạt động ngoại giao tài chính cấp cao, góp phần nâng cao vị thế đất nước. Cuối cùng, vai trò trụ cột an sinh xã hội của ngành trong việc quản lý các quỹ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân, cũng được làm rõ.

Phần kết thúc không gian này là câu trích đầy cảm hứng của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, được in trang trọng trên nền đỏ cùng biểu tượng hoa sen, như một lời khẳng định về những thành tựu đã đạt được.

Ngành Tài chính sẽ tranh thủ tối đa mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp và nguồn vốn quốc tế để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. (Ảnh:Vietnam+)

Bước vào một không gian hiện đại khác về hình ảnh của ngành Tài chính vững vàng bước vào “Kỷ nguyên mới” - Đó là quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế, tài chính quốc tế, ngành đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, tham mưu kiến tạo chính sách Tài chính, đầu tư công, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân… nhằm quản lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Sau gần 40 năm Đổi mới, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ. Năm 2024, Việt Nam đạt mức thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.300 USD. Tăng trưởng kinh tế bình quân trên 6,5%/năm, thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476 tỷ USD, đứng thứ 34 thế giới, tăng hơn 95 lần so với năm 1986. Nền tảng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 700 tỷ USD, xuất siêu 9 năm liên tiếp, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới.

Đây là những minh chứng sống động cho "thế và lực" mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính vững vàng bước vào “Kỷ nguyên mới” với vai trò dẫn dắt, tham mưu kiến tạo chính sách, quản lý hiệu quả nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Câu nói của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thế và lực của đất nước sau gần 40 năm đổi mới… là những điều kiện cần thiết để đưa đất nước ta bước vào 'Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'” sẽ khép lại phần trưng bày chính, truyền tải thông điệp về tương lai.

Để tăng cường sự tương tác và mang lại trải nghiệm thực tế, triển lãm còn dành một không gian trải nghiệm tương tác và giáo dục tài chính cộng đồng. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá tổng quan các sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu của Bộ Tài chính thông qua các màn hình cảm ứng mô phỏng ứng dụng, như Cổng công khai ngân sách nhà nước, eTax mobile, hóa đơn điện tử, hệ thống dịch vụ công toàn trình của Kho bạc Nhà nước, ứng dụng VssID - Bảo hiểm số, và các công cụ thống kê trực tuyến. Đặc biệt, robot MISA tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trình diễn quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế - Hải quan, minh họa sự đồng hành chặt chẽ với người dân và doanh nghiệp. Sự góp mặt của các tập đoàn lớn (như VNPT, Vietnam Airlines...) với các AI BOT hỗ trợ khách hàng cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng tài chính cơ bản cho cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, các phương tiện nghe nhìn bổ trợ như hai màn hình lớn sẽ được sử dụng. Một tại khu vực đón tiếp chiếu phim tài liệu về ngành Tài chính và một tại khu trưng bày chuyển đổi số để giới thiệu hình ảnh, tư liệu về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành. Tại quầy lễ tân, các ấn phẩm về chính sách của ngành cũng sẽ được giới thiệu rộng rãi./.

