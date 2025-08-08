Ngành tài chính thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế

"Ngày 1/3/2025 là thời điểm lịch sử, đánh dấu sự ra đời của Bộ Tài chính mới và ngành Tài chính mới để phục vụ cho mục tiêu phát triển đột phá của đất nước, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội."

Đây là lời khẳng định đầy tâm huyết của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, ngày 8/8.

Thời khắc đó đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn đồng thời phác họa rõ nét tầm nhìn chiến lược của một ngành kinh tế trụ cột, trải qua hành trình lịch sử 80 năm đầy vẻ vang.

Khởi thủy cách mạng đến tinh gọn, hiệu năng

Sự kiện này không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển đầy tự hào mà còn là cơ hội để ngành Tài chính khẳng định bản lĩnh, tinh thần đổi mới và sự sẵn sàng cho những thách thức, cơ hội trong tương lai, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Lịch sử ngành Tài chính Việt Nam gắn liền với những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Đúng 80 năm trước, vào ngày 28/8 /1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời, trong đó Bộ Tài chính được vinh dự là một trong 12 Bộ đầu tiên. Chỉ ít tháng sau, vào ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết - tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hai cơ quan tiền thân này đều được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng, khẳng định sứ mệnh lịch sử trong công cuộc kháng chiến và kiến thiết, xây dựng đất nước. Điều này cho thấy vai trò trọng yếu của ngành tài chính và kế hoạch ngay từ những ngày đầu lập nước, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng.

Trải qua các giai đoạn phát triển, đáp ứng yêu cầu của đất nước, các ngành như Thống kê, Giá, Dự trữ quốc gia, Hải quan, Chứng khoán và Bảo hiểm Xã hội… đã lần lượt ra đời, bổ sung và hoàn thiện hệ thống tài chính quốc gia. Đến nay, sau quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đặc biệt là thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, ngành Tài chính đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử.

Vai trò trọng yếu của ngành Tài chính và Kế hoạch ngay từ những ngày đầu lập nước, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng. (Ảnh:Vietnam+)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã khái quát 5 dấu mốc son tiêu biểu, thể hiện những nỗ lực và thành tựu nổi bật của ngành Tài chính trong suốt 80 năm qua, đặc biệt là trong 40 năm Đổi mới.

"Ngành Tài chính đã luôn nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước," ông khẳng định.

Những đóng góp to lớn của ngành Tài chính trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng. Theo đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành Tài chính nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động. Nhiều đơn vị trong Ngành được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Hàng trăm đơn vị, hàng ngàn cán bộ ngành Tài chính đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt, tại buổi lễ trọng thể, Bộ Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ý thức sâu sắc về những thành tựu đạt được, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn chân thành: "Đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Tài chính. Bộ Tài chính ý thức được rằng để có được những thành tựu nêu trên, ngành đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương và những nỗ lực, cống hiến của các đồng chí Lãnh đạo ngành Tài chính qua các thời kỳ và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - những người đã đặt nền móng vững chắc làm nên bản sắc, truyền thống và tinh thần của ngành Tài chính hôm nay." Lời tri ân từ Bộ Trưởng không chỉ thể hiện sự khiêm tốn mà còn là sự tôn vinh những thế hệ đã xây dựng và phát triển ngành Tài chính.

Năm nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần mới

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chặng đường phía trước của đất nước đang mở ra đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Mục tiêu đến năm 2030 – 100 năm thành lập Đảng – Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và, đến năm 2045 – 100 năm thành lập nước – Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là hành trình đòi hỏi tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, khát vọng vươn lên mãnh liệt từ mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi người dân.

Trước yêu cầu phát triển đặt ra trong Kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã nêu rõ năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà ngành Tài chính sẽ tập trung tham mưu và triển khai hiệu quả.

Ngành Tài chính sẽ tranh thủ tối đa mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp và nguồn vốn quốc tế để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. (Ảnh:Vietnam+)

Trong đó, ngành Tài chính sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính, thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột”. Mục tiêu là tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế (Nhà nước, tập thể, tư nhân và FDI) đồng thời phát triển kinh tế vùng và khai thác không gian phát triển mới để phục vụ các mục tiêu phát triển.

Theo đó, ngành sẽ điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Điều này nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, Bộ trưởng cho biết ngành Tài chính sẽ tranh thủ tối đa mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp và nguồn vốn quốc tế để phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững. Việc huy động đa dạng hóa nguồn lực là chìa khóa để đáp ứng nhu cầu đầu tư khổng lồ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và xã hội.

Cùng với đó, ngành sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. Đồng thời, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và sự tham gia rộng rãi của người dân, doanh nghiệp vào thị trường, nhằm đa dạng hóa kênh dẫn vốn và tăng cường tính thanh khoản cho nền kinh tế.

Cuối cùng, Tư lệnh ngành Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là hệ thống bảo hiểm xã hội. Mục tiêu là góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho Nhân dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Trải qua 80 năm dựng xây và phát triển, ngành Tài chính Việt Nam đã vững vàng vượt qua bao thử thách. Hôm nay, ngành có thể tự tin bước vào chặng đường mới với tâm thế mới – bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đặc biệt chia sẻ về sứ mệnh và yêu cầu đối với ngành trong kỷ nguyên mới: "Ngành Tài chính hôm nay với quy mô mới, sứ mệnh mới phải thể hiện cao nhất bản lĩnh chuyên môn và không ngừng đổi mới tư duy, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ. Theo đó, ngành phải chủ động hơn trong điều hành, liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; Hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy. Mục tiêu thực sự trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế."

Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành trong giai đoạn sắp tới, khẳng định vai trò trung tâm và trụ cột của tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Lịch sử ngành Tài chính 80 năm qua đã chứng minh một điều cốt lõi, theo lời Bộ trưởng: "Không có gì là không thể khi có niềm tin, đoàn kết và khát vọng vươn lên. Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ của đất nước, những thế hệ tiếp theo của ngành Tài chính sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang cùng với cả nước chuẩn bị cho một hành trình mới như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: ‘Chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đất nước vươn mình, cất cánh, sánh vai với các cường quốc năm châu’,”./.

