Việt Nam sẽ sớm có quy định về thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 diễn ra vào ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về tiến độ triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, dự kiến các quy định liên quan có thể được ban hành trong các tháng tới nếu việc đánh giá diễn ra sớm.

Trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung thí điểm tài sản mã hóa tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 diễn ra vào ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong quá trình triển khai xây dựng, Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Mục tiêu nhằm đánh giá tình hình tham gia giao dịch mua bán tài sản mã hóa của công dân Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, đây là một lĩnh vực rất mới, việc xây dựng để phát triển an toàn và bền vững là rất khó. Theo đó, Bộ Tài chính cũng đã tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực này đồng thời tổ chức nhiều hội thảo liên quan. Trong điều kiện hiện tại, chưa nhiều nhiều quốc gia đã chấp nhận và cho phép giao dịch tài sản mã hóa công khai, do đó Bộ Tài chính phải có những đánh giá rất kỹ lưỡng cùng các cơ quan có liên quan.

Về tiến độ, Thứ trưởng thông tin Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả các khía cạnh và đã đề xuất báo cáo Chính phủ. Chính phủ cũng rất cẩn trọng và đã báo cáo lên Bộ Chính trị để xin chủ trương về việc thí điểm.

Ông Chi dự kiến với kết luận sớm của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh theo chỉ đạo và kết luận đó, để báo cáo Chính phủ ban hành các quy định liên quan đến việc tổ chức thí điểm về thị trường giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam.

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về số lượng sàn giao dịch sẽ được cấp phép trong thời gian thí điểm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ phải làm rõ các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn cho các tổ chức tham gia. Các tiêu chí này bao gồm cả về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn và năng lực tổ chức. Theo đó, các tiêu chí này sẽ được công khai, minh bạch để xem xét và lựa chọn.

Bộ Tài chính cũng sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào công việc này, đúng theo chủ trương của Đảng.

"Đây là một lĩnh vực mới và khác biệt, đòi hỏi rất nhiều năng lực sáng tạo, Bộ Tài chính hướng tới khuyến khích điều đó," Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, trong thời gian thí điểm, số lượng sàn cung cấp dịch vụ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh chắc chắn sẽ hơn một nhưng cũng sẽ không nhiều quá, nhằm tránh những khó khăn tiềm ẩn sau giai đoạn đánh giá thí điểm. Ông Chi cũng lưu ý rằng số lượng này sẽ không phải "hai con số" và sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng./.

Thị trường tài sản số: Cơ hội lớn cho một hệ sinh thái nội địa non trẻ Với kinh nghiệm tại các thị trường phát triển, ông Thomas công nhận sức nóng của thị trường nội địa song cũng chỉ ra các điểm cần cải thiện để Việt Nam cất cánh trên "bản đồ" tài sản số toàn cầu.