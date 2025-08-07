Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo tăng trưởng GDP

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Ông cho biết đa số ý kiến đồng tình với đề xuất dựa trên tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay việc xác định mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là một nội dung phức tạp và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Đặc biệt là các câu hỏi về liệu mức giảm trừ này có nên được tính theo khu vực với lập luận rằng các thành phố lớn (như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) có chi phí sinh hoạt cao hơn đáng kể.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Chi nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính đã cùng các chuyên gia nghiên cứu rất kỹ vấn đề này và nhận thấy việc phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng địa lý có những hạn chế và rất khó trong quá trình thực hiện.

Ông lý giải ngay trong cùng một tỉnh, thành phố, những khu vực khác nhau cũng có chi phí sinh hoạt đòi hỏi xem xét mức giảm trừ gia cảnh khác nhau và rất khác biệt. Ví dụ, chi phí sinh hoạt tại các phường vùng lõi đô thị cao hơn nhiều so với các xã vùng nông thôn.

Trước thực tế đó, Bộ Tài chính đã đề xuất hai phương án để xin ý kiến. Phương án thứ nhất là căn cứ vào mức điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và phương án thứ hai là theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP.

"Hiện tại, Bộ Tài chính nhận về các ý kiến tham gia và chúng tôi thấy đa số đồng tình với phương án hai," Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin.

Ông Chi cho biết thêm Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn chỉnh và xác định số liệu chính xác trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2020 đến nay, nhằm sớm có phương án cụ thể nhất để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

