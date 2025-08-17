80 năm Quốc khánh: Hành trình biến những điều không thể thành có thể

Trong hành trình 80 năm giành độc lập và xây dựng đất nước, Việt Nam đã biến những điều không thể thành có thể khi luôn vượt qua mọi thời điểm khó khăn của đất nước.

Đây là chia sẻ của ông Clement Ngu, phóng viên Nikkei Asia tại Anh, trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Anh nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dẫn chứng cho nhận định trên, ông Clement chỉ ra thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quyết tâm và nỗ lực đưa đất nước thoát nghèo sau chiến tranh, cũng như những thành công trên trường quốc tế của Việt Nam.

Về những thành tựu kinh tế-xã hội cụ thể, ông Clement chỉ ra rằng kể từ chính sách Đổi mới năm 1986, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam đã tăng 100 lần và GDP bình quân đầu người tăng hơn 6 lần, từ dưới 700 USD lên gần 4.500 USD vào năm 2023.

Việt Nam cũng đạt thành tích thoát nghèo ấn tượng, với tỷ lệ nghèo giảm từ khoảng 58% vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước xuống dưới 5% vào năm 2020.

Việt Nam còn đạt một cột mốc ấn tượng vào cuối những năm 80 khi từ một nước nhập khẩu lương thực trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn nhờ Nghị quyết 10 về đổi mới quản lý nông nghiệp (Khoán 10), mở đường cho phát triển nông nghiệp, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu và trao quyền tự chủ sản xuất cho nông dân.

Trong những năm 2000, làn sóng cải cách doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân đưa khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng tạo việc làm và đổi mới sáng tạo.

Ông Clement cho rằng trong 80 năm qua, Việt Nam không ngừng phát triển, ghi nhận tăng trưởng kinh tế liên tục trong những năm 1980, 1990, 2000, 2010 và 2020. Mức tăng trưởng này vẫn tiếp tục cho đến nay. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng hơn 8% trong năm nay và tăng hai chữ số trong năm sau.

Về đối ngoại, Việt Nam cũng đạt những thành tựu đáng kể với phương châm làm bạn với mọi quốc gia. Ông Clement khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, luôn cởi mở trong hợp tác và đóng vai trò tích cực trong tiến trình hòa bình quốc tế.

Nhà báo Clement Ngu, phóng viên báo Nikkei Asia tại Anh. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Ông dẫn chứng việc Việt Nam vượt qua những câu chuyện cũ để xây dựng quan hệ với Mỹ, hay Hà Nội là địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào năm 2019, cũng như việc Việt Nam gần đây đón tiếp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga và Mỹ chỉ trong vòng 9 tháng.

Theo ông Clement, lý do chính là vị trí độc đáo và sức mạnh của Việt Nam - quốc gia có sự khéo léo và có khả năng hợp tác với nhiều quốc gia, gồm cả các cường quốc cạnh tranh.

Ông cho rằng những thành tựu này là kết quả của chính sách ngoại giao đa phương, theo đó Việt Nam tự khẳng định mình trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc, biến sự cạnh tranh này thành lợi ích cho Việt Nam.

Trong khi đó, những thành tựu kinh tế của Việt Nam minh chứng cho sự cởi mở của người dân Việt Nam cũng như của các nhà lãnh đạo ở cả cấp trung ương và địa phương.

Đó là sự cởi mở đối với thương mại và doanh nghiệp tư nhân khi lãnh đạo cấp trung ương- trên tinh thần khởi nghiệp- sẵn sàng chấp nhận rủi ro, cho phép và hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển đồng thời áp dụng các cơ chế thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Clement nhận định mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 là tham vọng, nhưng Việt Nam - với một nền chính trị ổn định, đang làm tất cả và đang trên đà đạt được mục tiêu này, với việc xác định một số lĩnh vực chủ chốt tạo động lực cho tăng trưởng như ngành bán dẫn và tài chính quốc tế, cũng như triển khai các nghị quyết lớn về cải cách thể chế, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân./.

