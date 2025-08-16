80 năm Quốc khánh: Sôi nổi hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 16/8 tại tỉnh Savannakhet, Trung Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet tổ chức Giải bóng đá học sinh thành phố Kaysone Phomvihane.



Tham dự sự kiện có bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet; đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet, các cơ quan bên cạnh Tổng Lãnh sự quán, Hội Doanh nghiệp Việt Nam (AVILA) tại Trung Lào, Hội Người Việt Nam tại Savannakhet, cùng đông đảo học sinh, giáo viên và cổ động viên.



Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Hải Tâm nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trận thi đấu khai mạc giải. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ vận mệnh của mình.



Bà Đặng Thị Hải Tâm cũng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khoẻ. Muốn giữ sức khoẻ thì nên thường xuyên tập thể dục, thể thao” và những lời dạy đó vẫn nguyên giá trị đến hôm nay; mỗi người dân khỏe mạnh sẽ tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, góp phần xây dựng “dân cường, nước thịnh.”



Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng giải bóng đá lần này sẽ góp phần xây dựng phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe học sinh, phục vụ sự phát triển của tỉnh Savannakhet.



Giải đấu quy tụ 6 đội bóng với hơn 80 học sinh đến từ các trường gồm Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú Savannakhet, Trường Phổ thông Trung học Phonsavanh, Trường Phổ thông Trung học Savanh, Trường Phổ thông Trung học Udomvilay, Trường thực hành thuộc Cao đẳng Sư phạm Savannakhet và Trường Phổ thông Trung học Lào-Việt. Các đội chia làm 2 bảng A và B, thi đấu loại trực tiếp, mỗi trận kéo dài 20 phút.



Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ đã bước vào những trận đấu tranh tài sôi nổi, thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và fair-play. Trên sân, những cú sút xa làm cầu môn rung lên, những pha dẫn bóng lắt léo khiến khán giả vỡ òa, hay cú bay người bắt bóng dũng cảm của thủ môn đều nhận về những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Có lúc cả sân như nín lặng chờ trái bóng đi vào lưới, rồi lại bùng nổ trong tiếng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, là thầy cô, bạn bè và phụ huynh của các cầu thủ. Bầu không khí gần gũi, giản dị mà rộn ràng, hào hứng như một ngày hội thể thao thực sự.



Giải đấu đã được các em học sinh chào đón với sự phấn khởi, các đội hăng say thi đấu, ghi được nhiều điểm số. Sự kiện không chỉ chào mừng ngày Tết Độc lập của Việt Nam mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Trận chung kết và lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17/8 tại sân bóng Trường Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet./.

