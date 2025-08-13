Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước

Sáng 13/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đã làm việc với Đoàn đại biểu Ban Cải cách doanh nghiệp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Trưởng ban dẫn đầu đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn sang thăm và làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao phía Lào quan tâm trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước; khẳng định việc hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực này là yêu cầu chiến lược nhằm củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế của mỗi nước.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, những năm qua, Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành và thực thi nhiều chính sách đổi mới, cải cách doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Những kết quả đạt được khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo cải cách doanh nghiệp nhà nước, qua đó giúp doanh nghiệp phát huy vai trò trụ cột trong nền kinh tế và đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ toàn diện kinh nghiệm và hỗ trợ Lào trong quá trình cải cách, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cũng mong muốn học hỏi những kinh nghiệm quý từ phía Lào.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định cải cách doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ then chốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Lào; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam, nhất là trong đào tạo cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lào cũng khẳng định Lào sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.

