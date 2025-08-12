Tăng cường hợp tác Việt Nam-Lào trong cải cách doanh nghiệp nhà nước

Chiều 12/8, tại Hà Nội, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã có cuộc làm việc và trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Ban Cải cách Doanh nghiệp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban, dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn lần này, nhấn mạnh đây là một hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; chúc mừng những thành tựu mà Lào đã đạt được trong triển khai Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đường lối, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt là về cải cách doanh nghiệp, là hướng đi thiết thực có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển của mỗi nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang đã thông tin, chia sẻ với Đoàn về những chủ trương, đường lối và các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; nhấn mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý minh bạch, đồng bộ; bảo đảm sự gắn kết hài hòa giữa vai trò quản lý của Nhà nước và quyền tự chủ của doanh nghiệp; đổi mới cơ chế quản trị; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động.

Đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn Việt Nam đã gặp phải trong quá trình cải cách, cùng các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Trao đổi tại cuộc làm việc, đồng chí Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng được sang thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Lưu Quang đã chia sẻ kinh nghiệm và dành cho Đoàn những tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu; chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên đối với Lào.

Đồng thời, đồng chí Saleumxay Kommasith bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; nhấn mạnh, kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước có nhiều điểm tương đồng, phù hợp với điều kiện thực tế của Lào, đặc biệt trong bối cảnh Lào đang đẩy mạnh cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Saleumxay Kommasith cũng chia sẻ về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế thời gian qua, cùng những khó khăn, thách thức của Lào trong quá trình cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh, kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng cơ sở pháp lý, hoàn thiện cơ chế chính sách, áp dụng mô hình quản trị mới và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ là những bài học quý báu, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của các doanh nghiệp Lào./.

