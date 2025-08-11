Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào

Chiều 11/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Trung tướng Vongsone Inpanphim thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lào trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; sẽ cùng với Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã đạt được, vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả hai dân tộc.

Bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp đoàn, Trung tướng Vongsone Inpanphim cho biết, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị, hai Bộ Quốc phòng hai nước; gửi lời thăm hỏi thân tình đồng chí anh em, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nêu bật ý nghĩa chuyến thăm, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hai nước kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm nước thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân dân Lào, Trung tướng Vongsone Inpanphim đã báo cáo Chủ tịch nước về kết quả hội đàm giữa hai đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Lào.

Hai Tổng cục Chính trị đã tổng kết đánh giá về các hoạt động hợp tác thời gian qua, nhất là về công tác Đảng, công tác chính trị, trong đó hai bên thực hiện đầy đủ nội dung trong Nghị định thư đã ký kết; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; đoàn Tổng cục Chính trị Lào cũng làm việc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào Vongsone Inpanphim. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đối với kế hoạch hợp tác 2025-2026, hai bên tiếp tục khẳng định tiếp tục mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Tổng cục Chính trị. Trong đó, hai bên hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, đào tạo cán bộ; công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào, là “đặc biệt của đặc biệt” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Quốc phòng nói chung, giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực phối hợp, tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo cán bộ; duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu, đối thoại, kết nghĩa, nhất là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới Quân đội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ và tổ chức; chú trọng củng cố, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong từng lĩnh vực, chương trình, dự án hợp tác giữa hai quân đội; tăng cường tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai đất nước, hai quân đội; coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi tha thiết của những gia đình, thân nhân các liệt sĩ và phong tục, tập quán của Việt Nam đối với người đã khuất.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân Việt Nam luôn hỗ trợ, giúp đỡ Nhà nước cũng như Quân đội nhân dân Lào suốt thời gian qua, Trung tướng Vongsone Inpanphim mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch nước trong thời gian tới đối với quân đội cũng như Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước.

Trung tướng Vongsone Inpanphim khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Quân đội nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ, xây dựng đất nước; vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước./.

