Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Lào

Trong chuyến công tác của Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam - làm Trưởng đoàn, chiều 30/7, Đại tướng Lương Tam Quang đã chào xã giao ông Bounthong Chitmani - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Tại buổi tiếp, ông Bounthong Chitmani chúc mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Lào của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, khẳng định chuyến thăm góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Công an nói riêng.

Ông Bounthong Chitmani bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm và hợp tác triển khai các dự án trọng điểm.

Ông mong muốn hai Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tiếp tục hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn ông Bounthong Chitmani đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, ông Bounthong Chitmani và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam rất vui mừng trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmani tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Đoàn đến chào xã giao. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng luôn quyết tâm kề vai sát cánh, hết sức ủng hộ, hỗ trợ nước bạn Lào anh em vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, và góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hòa bình, ổn định trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết hợp tác trên lĩnh vực an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Thời gian qua, hợp tác giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tích cực chia sẻ thông tin về tình hình thế giới, khu vực và ủng hộ lập trường của nhau trên các diễn đàn đa phương. Các đơn vị chức năng hai Bộ đã phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy, mua bán người và các loại tội phạm khác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vinh dự khi cùng Bộ trưởng Công an Lào tham dự Lễ khánh thành “Trung tâm cai nghiện ma túy” tại tỉnh Vientiane; Lễ khai trương “Hệ thống sản xuất thẻ căn cước công dân Lào," bàn giao phương tiện phục vụ công tác chiến đấu cho Bộ Công an Lào và phương tiện trang bị cho công an các bản của Lào giáp biên giới với Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định những dự án viện trợ của Bộ Công an Việt Nam dành cho Bộ Công an Lào là nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; thể hiện trách nhiệm và tình cảm mà lực lượng công an nhân dân Việt Nam dành cho lực lượng công an Lào anh em.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong đã dự Lễ khánh thành Trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Vientiane, Bắc Lào, do Bộ Công an Việt Nam viện trợ cho Bộ Công an Lào và Lễ khai trương Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào ở thủ đô Vientiane. Cùng tham dự còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Lào.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Vientiane, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Trung tâm được xây dựng với quy mô đáp ứng nhu cầu điều trị, phục hồi chức năng cho 500 người nghiện, cùng với không gian làm việc cho 70 cán bộ quản lý. Song song với quá trình xây dựng, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn về công tác cai nghiện cho cán bộ của Lào, góp phần nâng cao năng lực vận hành Trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Viêng Chăn, Bắc Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trung tâm sau khi đi vào hoạt động sẽ giúp Lào tăng cường hiệu quả quản lý người nghiện, từng bước giảm thiểu tỷ lệ tái nghiện, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Về phía Lào, Bộ trưởng Công an Vilay Lakhamphong nhấn mạnh Trung tâm sẽ là mô hình kiểu mẫu trong điều trị, phục hồi cho người nghiện ma túy, đồng thời là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Bộ trưởng Vilay Lakhamphong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã dành sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho Lào; mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ phía Việt Nam trong lĩnh vực cai nghiện, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh Lào trong thời gian tới.

Tại Lễ khai trương Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào ở thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh kể từ thời điểm Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ nước Lào Thonloun Sisoulith bấm nút triển khai dự án, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo và cán bộ Bộ Công an hai nước, lực lượng công an hai bên đã hoàn tất thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, thiết kế chi tiết, lựa chọn nhà thầu, thành lập Ban chỉ đạo và ban hành các văn bản pháp quy liên quan phục vụ cho công tác triển khai dự án. Sau quá trình khẩn trương thực hiện, đến nay dự án đã đạt tỷ lệ số hóa 55%.

Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương tinh thần cố gắng, ý chí vượt khó của các cán bộ chiến sỹ công an của hai Bộ đã trực tiếp tham gia triển khai dự án; cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ của các ban, bộ, ngành của Lào; và chúc mừng thành công bước đầu của Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng việc khai trương hệ thống này mới chỉ là thành công bước đầu trong tổng thể dự án và phía trước còn rất nhiều công việc phải làm. Do đó, đề nghị lực lượng công an hai nước trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo đảm công tác triển khai dự án được thuận lợi, đi vào vận hành hiệu quả; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường truyền, hệ thống mạng; phối hợp triển khai việc trang bị, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống máy móc, vật tư, trang thiết bị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin công dân trong hệ thống theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống;" triển khai thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định trên phạm vi toàn quốc; triển khai các tiện ích, ứng dụng định danh điện tử, cơ sở dữ liệu dân cư, thẻ căn cước công dân gắn chíp và thực tiễn đời sống, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác cải cách hành chính.

Bộ Công an Việt Nam trao tặng Bộ Công an Lào một số phương tiện phục vụ công tác công an. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việc khánh thành Dự án Trung tâm cai nghiện ma túy và khai trương Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cùng các công trình viện trợ quan trọng khác đã thể hiện tình cảm đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, cũng như giữa hai Bộ Công an nói riêng; thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an Lào thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy, đồng thời tăng cường hợp tác về quản lý, điều trị người nghiện giữa hai nước.

Tại các buổi lễ, Bộ trưởng Công an Lào cũng đã trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai 2 dự án.

Nhân dịp này, trên tinh thần san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng công an hai nước, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Bộ Công an Lào một số phương tiện phục vụ công tác công an, nhất là lực lượng công an thường trực tại các trụ sở công an bản giáp biên giới với Việt Nam./.

