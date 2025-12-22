Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng Cà Mau

Chiều 22/12, tại Đồn Biên phòng Nhà Mát, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng.”

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025) và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nằm trong khuôn viên Đồn Biên phòng Nhà Mát, tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sỹ Biên phòng.

Công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng” có diện tích gần 150m2, được xây dựng từ ngày 2/12/2025, với tổng trị giá 140 triệu đồng.

Tượng Bác Hồ tạc bằng đá non nước tự nhiên, với trọng lượng nguyên khối 5,5 tấn; được chạm khắc và vận chuyển về đặt tại Đồn Biên phòng Nhà Mát.

Phần tượng chính có chiều cao 1,81m, chiều dài 1,35m, chiều rộng 1,05m, nặng 2 tấn; tổng chiều cao của cả tượng và bệ tượng là 4,35m.

Khuôn viên xung quanh của tượng đài được trồng cây, cỏ; có hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống cây cảnh phù hợp...

Tượng đài Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng ở các đồn Biên phòng tại Cà Mau là nơi giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ và tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài tượng đài "Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng" tại Đồn Biên phòng Nhà Mát, trước đó, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã thực hiện xây dựng tượng đài Bác Hồ ở tất cả các Đồn Biên phòng, đơn vị trực thuộc và đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Theo Thượng tá Lê Hoàng On, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sỹ Biên phòng” có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, là nơi để các đơn vị báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sỹ phải đoàn kết, đồng lòng, cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biên phòng.

Đây cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống, động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, thường xuyên nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết, cảnh giác, bền bỉ phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, vừa xây dựng lực lượng vững mạnh, vừa không ngừng vươn lên lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo.../.

