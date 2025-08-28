Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ tại Đà Nẵng

Ngày 28/8, tại khuôn viên Thư viện Đà Nẵng (phường Hải Châu), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng Bác Hồ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, công trình là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc; thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và sự tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam.

Tượng Bác Hồ được đặt tại vị trí trung tâm khuôn viên Thư viện Đà Nẵng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đây sẽ là địa chỉ văn hóa đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Công trình được triển khai theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 3/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 14,7 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 3.041m2.

Tượng Bác Hồ được điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, thể hiện hình ảnh Bác ngồi đọc sách - đặt tại vị trí trung tâm khuôn viên.

Phía sau tượng là phù điêu tái hiện hình ảnh Khuê Văn Các - biểu tượng của trí tuệ và truyền thống hiếu học Việt Nam. Hai bên là hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn - biểu tượng văn hóa, lịch sử nổi bật của Đà Nẵng. Tổng thể phù điêu thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Không gian cảnh quan xung quanh được thiết kế đồng bộ với cây xanh, thảm cỏ, lối dạo và khu vực đọc sách ngoài trời.

Công trình Tượng Bác Hồ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Công trình thuộc nhóm C, cấp II, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm đơn vị quản lý, tư vấn giám sát.

Công trình được hoàn thành vào ngày 20/8/2025.

Việc hoàn thành công trình là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025)./.

