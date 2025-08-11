Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-14/8/2025.

Sáng 11/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã chủ trì lễ đón Trung tướng Vongsone Inpanphim cùng các thành viên đoàn công tác.

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Quốc phòng Lào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Quốc phòng Lào, Quân đội Nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về hợp tác quốc phòng, thời gian qua, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết, hai bên đã tích cực, chủ động triển khai các lĩnh vực hợp tác, đạt được nhiều kết quả thực chất, nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được coi trọng. Các hình thức, cơ chế hợp tác như đối thoại chính sách quốc phòng, giao lưu sỹ quan trẻ; vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đạt hiệu quả, thực chất. Công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được coi trọng, thúc đẩy...

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cử khối quân nhân của Quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm; tích cực phối hợp triển khai việc xây dựng Tượng đài chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp tục ủng hộ, cử khối quân nhân của Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam rất mong được đón tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào và đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tham dự sự kiện này.

Cảm ơn Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã đón đoàn với tinh thần trọng thị, thắm tình đồng chí anh em, Trung tướng Vongsone Inpanphim, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tới Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Bày tỏ nhất trí cao với những trao đổi của Đại tướng Trịnh Văn Quyết tại hội đàm, nhất là những nội dung về kết quả hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị nói riêng, theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhân dân Lào, thời gian qua hợp tác giữa hai bên đã đạt được hiệu quả thực chất và có bước phát triển mới, trong đó nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa về quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết hội đàm với Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào Vongsone Inpanphim. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trao đổi tại hội đàm, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống,” bảo đảm cho quân đội mỗi nước thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thời gian tới, hai bên tập trung vào một số nội dung trọng tâm hợp tác như: Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác về lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, quản lý mạng xã hội thông qua trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, cử chuyên gia sang giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau; tích cực giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như giao lưu sỹ quan trẻ, giao lưu phụ nữ quân đội, kết nghĩa quân - dân, hội nghị thường niên giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Vấn đề hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được đặc biệt coi trọng, song song với việc tiếp tục phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; phối hợp tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2025 tại Lào./.

