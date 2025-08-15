Tháo gỡ rào cản, thúc đẩy liên kết tài chính Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 15/8 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Hoạt động của các ngân hàng Việt Nam tại Lào: Thực trạng và giải pháp.”

Tham dự tọa đàm có đại diện Lãnh đạo và cán bộ có liên quan của 6 ngân hàng thương mại Việt Nam đang hoạt động tại Lào gồm: Lào-Việt Bank, VietinBank Lào, Vietcombank Lào, MB Lào, Sacombank Lào và SHB Lào, các đại biểu quan tâm, cùng đại diện các phòng, ban của Đại sứ quán.

Mục tiêu chính của buổi tọa đàm là tập trung thảo luận, làm rõ góc nhìn của các ngân hàng thương mại Việt Nam tại Lào về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Lào; cung cấp những tổng kết, đánh giá về kết quả hoạt động của các ngân hàng trong thời gian qua; đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng có liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động tài chính-ngân hàng.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng và cho biết đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức một diễn đàn chung cho khối ngân hàng Việt Nam đang kinh doanh tại Lào nhằm tạo không gian trao đổi, thảo luận; tin tưởng sự kiện hôm nay sẽ có tác động lan tỏa, khuyến khích mở rộng các diễn đàn tương tự trong thời gian tới, không chỉ ở lĩnh vực ngân hàng mà còn sang các lĩnh vực kinh doanh khác của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại cuộc Tọa đàm, đại diện các ngân hàng thương mại đã có các tham luận cung cấp một lượng thông tin phong phú và sâu sắc về bối cảnh kinh tế vĩ mô của Lào, những kết quả nổi bật trong công tác điều hành chính sách, tiền tệ hiện nay.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng chia sẻ những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm bổ ích trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Lào; nêu lên các khó khăn, thách thức và đề xuất những giải pháp để vượt qua trở ngại giúp các ngân hàng tiếp tục đứng vững và phát triển tại Lào góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Đại sứ đánh giá cao các bài tham luận của các ngân hàng trình bày tại Tọa đàm với các thông tin vừa bao quát vừa đi sâu sắc vào các vấn đề cụ thể; các ý kiến phát biểu đóng góp rất xác đáng và gợi mở nhiều nội dung mới để tiếp tục nghiên cứu.

Đại sứ ghi nhận các kiến nghị và đề xuất giải pháp từ các ngân hàng; cho đây là những ý kiến rất tâm huyết và xác đáng, xuất phát từ trí tuệ và kinh nghiệm của các ngân hàng trong quá trình hoạt động tại Lào.

Những giải pháp được thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, góp phần hiện đại hóa ngành ngân hàng tại Lào, thúc đẩy nền kinh tế Lào tăng trưởng bền vững.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của các ngân hàng Việt Nam tại Lào trong việc tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; tin tưởng rằng với kết nối ngày càng mạnh mẽ, nhất là kết nối về hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Lào, việc hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước sẽ có những bước phát triển mới.

Đại sứ mong muốn các ngân hàng thương mại Việt Nam luôn chủ động và sáng tạo trong hoạt động kinh doanh; tham gia tích cực vào các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Lào phát triển bền vững.

Đại sứ mong rằng sau buổi Tọa đàm này, các ngân hàng Việt Nam tại Lào tiếp tục kết nối, sáng tạo ra nhiều hình thức diễn đàn trao đổi thường xuyên và hiệu quả; đồng thời khẳng định Đại sứ quán luôn đồng hành, hỗ trợ để các ngân hàng Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước./.



