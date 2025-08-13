Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Lào về tái cơ cấu doanh nghiệp

Chiều 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Cải cách doanh nghiệp Lào do ông Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào, Trưởng Ban Cải cách doanh nghiệp Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của Đoàn thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt, gắn bó, tin cậy có một không hai giữa hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm về cải cách doanh nghiệp nhà nước - lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước, góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng của Lào trong việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào.

Thủ tướng bày tỏ phấn khởi trước quan hệ hợp tác giữa hai nước trên đà phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các lãnh đạo cấp cao của Lào.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Đoàn về quá trình cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam những năm qua, từ sắp xếp lại danh mục doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đến hoàn thiện thể chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam luôn coi doanh nghiệp nhà nước là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đồng thời thực hiện cải cách mạnh mẽ để đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ cơ chế thị trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Cải cách Doanh nghiệp Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp hiện đại, giao quyền cho doanh nghiệp nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là phát huy yếu tố con người trong bảo đảm thành công của các doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về cải cách, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, giới thiệu hệ thống văn bản pháp lý và quy trình quản lý, phương thức huy động vốn và quản lý đầu tư; đề nghị hai bên thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan chức năng, nhất là việc trao đổi kinh nghiệm thực tế tại các tổng công ty, tập đoàn nhà nước của Việt Nam sẽ giúp tạo góc nhìn toàn diện, sâu sắc để chắt lọc, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của Lào.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Sonexay Siphandone tới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lào trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu, vô tư và trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Đồng chí thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả cuộc làm việc của Đoàn với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc với nội dung trao đổi sâu rộng, hết sức hiệu quả.

Ông Saleumxay Kommasith đánh giá cao những kinh nghiệm cải cách cũng như mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam là bài học quý; nhấn mạnh trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, Lào luôn hợp tác chặt chẽ, mong muốn học hỏi kinh nghiệm quý từ Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, phát triển doanh nghiệp nhà nước, mô hình quản trị mới, hướng tới xây dựng nền kinh tế Lào vận hành hiệu quả, bền vững./.

