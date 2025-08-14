Thắt chặt tình đoàn kết Việt-Lào tại lễ kỷ niệm 80 năm Công an Nhân dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), tối 13/8, tại thủ đô Vientiane, Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức Lễ míttinh chào mừng sự kiện.

Tham dự sự kiện có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounlua Phandanouvong; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdala; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Công an Nhân dân trong suốt 8 thập kỷ qua.

Đồng hành trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa của hai nước Việt Nam-Lào, lực lượng Công an hai nước đã gắn bó đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau cùng bảo vệ, xây dựng đất nước.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Bộ Công an Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực công tác sẽ tiếp tục là điểm sáng, là trụ cột trong tổng thể quan hệ hai nước nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, cùng nhau giữ gìn, phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắc Việt Nam-Lào.

Thay mặt Đảng, Chính phủ cũng như Đảng ủy Bộ Công an Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với Đảng, Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn kề vai sát cánh, quan tâm, hỗ trợ hết lòng trong suốt thời gian qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Vilay Lakhamphong nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và lực lượng Công an Nhân dân Lào luôn nhận thức rằng những thành tích và thắng lợi của lực lượng Công an Nhân dân Lào trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay đều gắn với tình đoàn kết yêu thương, sự giúp đỡ quý báu hết mực thủy chung, son sắt của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh em.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, chiều 14/8, tại thủ đô Vientiane, Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an Nhân dân Lào./.

